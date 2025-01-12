Мирная жительница погибла при ударе ВСУ по Брянской области

В результате ударов Вооруженных сил Украины в Брянской области погибла мирная жительница, еще один человек получил травмы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

«В результате удара по Карачевскому району, к сожалению, погибла женщина. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Еще одна местная жительница ранена, она уже доставлена в больницу», – написал губернатор.

Он добавил, что семьям погибшей и пострадавшей местной жительницы будет предоставлена финансовая поддержка.

По предварительным данным, в результате удара ВСУ пострадали несколько жилых домов. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.