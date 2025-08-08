«Мирлинд в полном порядке» - Аршавин о Даку перед матчем «Рубин» - ЦСКА

Фото: rubin-kazan.ru

Экс-футболист «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» высказался о нападающем Мирлинде Даку в преддверии матча ЦСКА – «Рубин».

«Мирлинд в полном порядке — и вверху, и внизу, и за спину бежит. Как раз второго человека в центре обороны будет не хватать ЦСКА. Возможно, Челестини пойдет на следующее: задвинет в середину Мойзеса, который, как и Игорь Дивеев, держит физическую борьбу, да и по скорости бразилец тоже не уступит, а Данила Кругового вернет на левый фланг», – сказал Аршавин.

В трех стартовых матчах этого сезона РПЛ на счету Даку три забитых мяча.

Отметим, что в Спортрейтинге Татарстана по версии «ТИ-Спорта» Мирлинд Даку занял четвертое место среди деятелей спорта республики, уступив Владимиру Леонову, Веронике Кудерметовой и Эдуарду Николаеву.