Мирлинд Даку вызван в сборную Албании на матч квалификации к ЧМ-2026

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку получил вызов в сборную Албании на товарищеский матч против сборной Гибралтара и встречу квалификации к чемпионату мира-2026 против Латвии.

Всего за сборную Албании Даку провел 11 матчей, в которых отметился одним голом. В текущем сезоне РПЛ Даку провел за «Рубин» шесть матчей, отличившись четырьмя забитыми мячами.

Отметим, что Мирлинд Даку принимал участие на чемпионате Европы 2024 года в составе сборной Албании.