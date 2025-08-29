Мирлинд Даку вызван в сборную Албании на матч квалификации к ЧМ-2026
Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку получил вызов в сборную Албании на товарищеский матч против сборной Гибралтара и встречу квалификации к чемпионату мира-2026 против Латвии.
Всего за сборную Албании Даку провел 11 матчей, в которых отметился одним голом. В текущем сезоне РПЛ Даку провел за «Рубин» шесть матчей, отличившись четырьмя забитыми мячами.
Отметим, что Мирлинд Даку принимал участие на чемпионате Европы 2024 года в составе сборной Албании.