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На главную ТИ-Спорт 16 октября 2026 10:48

Мирлинд Даку рассказал о периоде адаптации в «Спартаке»

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Мирлинд Даку рассказал о периоде адаптации в «Спартаке»
Фото: spartak.com

Нападающий московского «Спартака» Мирлинд Даку высказался о процессе адаптации в новой команде. 28-летний албанский форвард перешёл в красно-белых из казанского «Рубина» в августе 2026 года.

«С каждой игрой я адаптируюсь в «Спартаке». В каждом матче хочу лучше узнавать партнёров по команде, что они думают и как играют», — сказал Даку в беседе с «Чемпионатом» .

Суммарно в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Даку провёл девять матчей, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Также на счету нападающего три игры, два гола и одна результативная передача в Кубке России .

#Мирлинд Даку #фк спартак #фк рубин
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