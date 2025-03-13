Мирлинд Даку получил штраф за срыв в матче со «Спартаком»

Фото: rubin-kazan.ru

КДК РФС вынес свое решение по эпизоду, произошедшему во время матча 20 тура российской Премьер-лиги между «Рубином» и «Спартаком». Тогда, напомним, нападающий «Рубина» Мирлинд Даку сорвался после стычки с защитником «красно-белых» Алексисом Дуарте.

Так, албанскому форварду придется заплатить 50 тысяч рублей с формулировкой «за неспортивное поведение в матче со «Спартаком».

Игра завершилась победой казанской команды со счетом 2:1. Мирлинд Даку отметился в этом матче дублем. В составе «Спартака» забил Эсекьель Барко.