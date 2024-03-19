Миргалимов: Выборы Президента РФ стали фундаментальными для дальнейшего развития страны

Прошедшие выборы Президента России стали фундаментальными для дальнейшего развития нашей страны. Таким мнением с корреспондентом «Татар-информа» поделился депутат Госсовета РТ, первый секретарь татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов.

«Такой выборной кампании я не видел за всю свою жизнь. Ее приблизительно можно сравнить с референдумом 1991 года по сохранению СССР, с выборами Президента РФ 1996 года. Но здесь такая явка и такой расклад сил», – сказал спикер.

По мнению Миргалимова, внешняя угроза объединила все политические партии, общественные движения, национальные конфессии в желании сохранить Россию.

«Как никогда народ осознает внешнюю угрозу, и поэтому граждане выполнили свой конституционный долг, проголосовав на выборах и отдав голос за кандидата, у которого есть реальная программа, подходы и силы», – отметил он.

Депутат поблагодарил избирателей Татарстана за то, что они проголосовали, поддержав единство России – своей Родины. «Это особенные выборы в непростых условиях внешнего давления», – подчеркнул он.

Трехдневные выборы Президента России проходили в стране с 15 по 17 марта. Официальные результаты Центризбирком планирует представить 21 марта. По итогам подсчета 100% протоколов действующий глава государства Владимир Путин получает 87,28% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) – 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») – 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,2%.

В Татарстане, по утвержденным данным ЦИК, нынешний Президент по итогам обработки 100% бюллетеней набрал 88,74% голосов, Харитонов – 4,83%, Слуцкий – 3,93%, Даванков – 1,53%.