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Политика 28 сентября 2026 15:19

Миргалимов: Фарид Абдулганиев знает, как устроена республика

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Миргалимов: Фарид Абдулганиев знает, как устроена республика
Хафиз Миргалимов
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фракция КПРФ в Государственном Совете Татарстана поддержала кандидатуру Фарида Абдулганиева на должность Председателя Госсовета РТ. Об этом заявил руководитель депутатской фракции Хафиз Миргалимов на 24-м заседании республиканского парламента VII созыва.

«Татарстану сейчас нужен спокойно, ритмично, результативно и аргументированно работающий Госсовет», – сказал он.

Миргалимов отметил, что Абдулганиев, имея большой опыт работы, знает, как устроена республика. Представитель КПРФ также попросил политика на новой должности держать на особом контроле вопросы, связанные с поддержкой участников специальной военной операции и сохранения родных языков народов, проживающих в Татарстане.

#председатель госсовета рт
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