Миргалимов: Фарид Абдулганиев знает, как устроена республика

Хафиз Миргалимов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фракция КПРФ в Государственном Совете Татарстана поддержала кандидатуру Фарида Абдулганиева на должность Председателя Госсовета РТ. Об этом заявил руководитель депутатской фракции Хафиз Миргалимов на 24-м заседании республиканского парламента VII созыва.

«Татарстану сейчас нужен спокойно, ритмично, результативно и аргументированно работающий Госсовет», – сказал он.

Миргалимов отметил, что Абдулганиев, имея большой опыт работы, знает, как устроена республика. Представитель КПРФ также попросил политика на новой должности держать на особом контроле вопросы, связанные с поддержкой участников специальной военной операции и сохранения родных языков народов, проживающих в Татарстане.