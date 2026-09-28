Миргалимов: Фарид Абдулганиев знает, как устроена республика
Хафиз Миргалимов
Фракция КПРФ в Государственном Совете Татарстана поддержала кандидатуру Фарида Абдулганиева на должность Председателя Госсовета РТ. Об этом заявил руководитель депутатской фракции Хафиз Миргалимов на 24-м заседании республиканского парламента VII созыва.
«Татарстану сейчас нужен спокойно, ритмично, результативно и аргументированно работающий Госсовет», – сказал он.
Миргалимов отметил, что Абдулганиев, имея большой опыт работы, знает, как устроена республика. Представитель КПРФ также попросил политика на новой должности держать на особом контроле вопросы, связанные с поддержкой участников специальной военной операции и сохранения родных языков народов, проживающих в Татарстане.