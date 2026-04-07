Мирче Луческу предстоит операция. Тренер находится в искусственной коме

Румынскому футбольному тренеру Мирче Луческу, несмотря на то что он находится в искусственной коме, планируется провести операцию. Об этом сообщает издание Fanatik в соцсети X.

По данным источника, для поддержания функций сердца и легких будет использоваться аппарат ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Ожидается, что в процедуре примет участие кардиолог-специалист из Франции.

Ранее сообщалось, что Луческу может получить систему механической поддержки кровообращения. Напомним, специалист был госпитализирован после ухудшения состояния на тренировке сборной Румынии. Тренеру поставили диагноз «острый инфаркт миокарда». В воскресенье, 5 апреля, его состояние ухудшилось, и Луческу ввели в искусственную кому.

Футбольный мир продолжает следить за состоянием здоровья 80-летнего тренера. Луческу известен по работе с донецким «Шахтером» и петербургским «Зенитом», а также румынской сборной, которую он возглавлял последние два года.