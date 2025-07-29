Миранчук уйдет из «Сьона» в российский или турецкий клуб

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Российский полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук в ближайшее время может покинуть команду. Об этом сообщил спортивный директор «Сьона» Бартелеми Константен. Он заявил, что ведет переговоры по возможной продаже Миранчука в чемпионаты России и Турции.

«Может ли Антон покинуть «Сьон»? Я веду переговоры с клубами из России и Турции», — цитирует функционера издание «РБ Спорт».

Россиянин играет в составе «Сьона» с сентября 2024 года, перешел из московского «Локомотива». В прошедшем сезоне Антон провел в составе швейцарцев 24 матча во всех турнирах, отметившись двумя голами и тремя ассистами.

В минувшем сезоне «Сьон» занял девятое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, набрав 44 очка.