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На главную ТИ-Спорт 29 июля 2025 15:30

Миранчук уйдет из «Сьона» в российский или турецкий клуб

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Миранчук уйдет из «Сьона» в российский или турецкий клуб
Фото: fclm.ru

Российский полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук в ближайшее время может покинуть команду. Об этом сообщил спортивный директор «Сьона» Бартелеми Константен. Он заявил, что ведет переговоры по возможной продаже Миранчука в чемпионаты России и Турции.

«Может ли Антон покинуть «Сьон»? Я веду переговоры с клубами из России и Турции», — цитирует функционера издание «РБ Спорт».

Россиянин играет в составе «Сьона» с сентября 2024 года, перешел из московского «Локомотива». В прошедшем сезоне Антон провел в составе швейцарцев 24 матча во всех турнирах, отметившись двумя голами и тремя ассистами.

В минувшем сезоне «Сьон» занял девятое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, набрав 44 очка.

#швейцария и россия
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