Миранчук рассказал о русофобии в Швейцарии

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Российский игрок швейцарского «Сьона» Антон Миранчук ответил на вопрос, сталкивался ли он когда-нибудь с плохим отношением к россиянам в альпийской стране. Он отметил, что в Швейцарии люди очень дружелюбны.

— Сталкивался в Швейцарии с русофобией или чем-то вроде?

– Ни разу. Во-первых, мне в принципе вдвое реже пишут в директе и говорят что-то на улицах, чем в Москве. А во-вторых, вот выхожу со стадиона после матча, там всегда стоят траки с едой и пивом. И атмосфера очень дружеская, даже если «Сьон» проиграл. Меня, как и других футболистов, всегда приветствуют, обращаются – если не лестно, то мирно. Кого бы я в принципе ни встретил в Швейцарии – только улыбаются, отношение ко мне замечательное, – цитирует Миранчука Sport24.

Напомним, Миранчук играет за «Сьон» с осени 2024 года и перешел из московского «Локомотива». В минувшем сезоне Антон провел в составе швейцарцев 24 матча во всех турнирах, отметившись двумя голами и тремя ассистами. В минувшем сезоне «Сьон» занял девятое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, набрав 44 очка.