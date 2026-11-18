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В Краснодаре сборная России провела товарищеский матч с национальной командой Венесуэлы и победила со счетом 2:0.

Оба мяча во втором тайме забил нападающий «Атланты» Алексей Миранчук. В предыдущей игре с Узбекистаном (3:2) он также отличился победным голом.

Теперь на его счету 15 мячей за сборную России — по этому показателю он занимает девятое место в списке лучших снайперов команды.

На матч российская сборная вышла в ретроформе, посвященной 70-летию победы сборной СССР на Олимпиаде-1956 и 100-летию со дня рождения Никиты Симоняна.

Экипировка была вдохновлена формой советских футболистов: красные футболки с длинными рукавами и воротниками-поло. Вратарь Матвей Сафонов вышел в чёрной форме в память о Льве Яшине. У него была и кепка, но во время игры он её не оставил.

«Хорошая движуха. Мы отдали дань уважения тем, кто стоял у истоков нашего футбола. Долго боролся с соблазном сыграть в кепке, но решил, что лучше будет выиграть матч, чем блистать в ней», — сказал Сафонов «Чемпионату».

Главный тренер Валерий Карпин провел 40-й матч во главе сборной России и вошел в топ-3 тренеров по этому показателю в истории команды. Больше матчей только у Станислава Черчесова (57) и Олега Романцева (60).

«На мой взгляд, это одна из лучших, возможно, даже лучшая наша игра. Думаю, Венесуэла — одна из сильнейших сборных, с которыми мы играли в этом году, если не самая сильная. Даже с учётом матчей против Египта», — приводит слова Карпина сайт РФС.

Для сборной России это была последняя игра в 2026 году.

Подводя итоги, Карпин отметил: «У нас были достойные, хорошие, интересные и разные соперники. Поэтому результаты — не только на табло, но и результаты нашей работы, качество игры — были более чем достойными. За исключением первого тайма матча с Узбекистаном, всё остальное в этом году было на очень высоком уровне».