«Мир возможностей»: в Татарстане наградили более 200 победителей чемпионата «Абилимпикс»

Накануне Международного дня инвалидов в Казанском техникуме информационных технологий и связи наградили 225 победителей и призеров Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В торжественной церемонии награждения принял участие первый заместитель министра образования и науки Татарстана Андрей Поминов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Это был необычный чемпионат — он проходил по результатам 2021-2022 годов. В этом году наша сборная состояла из 292 человек, из них 123 участника завоевали награды по основным номинациям. Независимо от того, какие места вы заняли, — вы победители. Вы люди с огромной волей, большими способностями и с профессией в руках. От имени министерства я поздравляю ваших наставников, руководителей образовательных организаций и предприятий — всем вам огромное спасибо», — обратился к участникам конкурса замминистра.

В этом году чемпионат «Абилимпикс» проходил в двух форматах. В очно-дистанционном формате соревнования прошли в сентябре на специализированных площадках в 84 регионах России. В очном режиме чемпионат состоялся в Москве в конце октября. В этом году участники соревновались в 40 компетенциях по восьми направлениям: информационные технологии, сфера услуг, питание, медицина, промышленность, декоративное искусство, творчество, экономика и финансы.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Вам удалось продемонстрировать блестящее мастерство в умении добиваться своих целей, своими выступлениями вы обогатили историю чемпионата. К движению „Абилимпикс“ примкнули свыше 50 тыс. человек. Их пример показывает, что участие в чемпионате нередко открывает новый яркий профессиональный этап, помогает в дальнейшей учебе и работе. Уверен, что вы будете и дальше совершенствовать свои навыки и обязательно продолжите вдохновлять людей», — отметил в ходе прямой трансляции министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По итогам состязания в общекомандном зачете Республика Татарстан заняла второе место. Первой стала сборная Москвы, на третьей позиции разместилась команда Московской области. В финале участвовали более 1,1 тыс. представителей разных регионов России в трех категориях: школьники, студенты и специалисты.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Это большая честь — быть вместе с вами в этом зале, вместе с командой профессионалов, победителей, единомышленников. При Министерстве по делам молодежи РТ мы создали инклюзивный молодежный совет и полным ходом готовимся к первой смене „Абилимпикс“, где мы обсудим, как сделать так, чтобы следующий год был не только богат на победы, чтобы сообщество становилось крепким и открывало мир возможностей», — подчеркнул министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

В рамках поручения Правительства России 695 победителей и призеров соревнований получили денежные сертификаты. По итогам финальных состязаний, проходивших в Москве с 28 по 31 октября, — сборная Татарстана выиграла 50 золотых, 45 серебряных и 28 бронзовых медалей.

За первое место победители получили денежные сертификаты на сумму 100 тыс. рублей, за второе место — 75 тыс. рублей, за третье — 50 тыс. рублей. При этом сертификат можно использовать как на оплату дополнительного образования, так и на приобретение технических средств реабилитации.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я участвовал в компетенции „Гончарное искусство“ и занял первое место. Честно скажу, не ожидал, что смогу победить. Чемпионат дает некий импульс для того, чтобы пройти определенный этап в жизни, который ты не можешь освоить. Я научился тому, чего раньше не умел делать», — поделился впечатлениями победитель чемпионата Ильгизар Хамидуллин.

В рамках мероприятия также были вручены награды победителям чемпионата по 39 дополнительным компетенциям из Татарстана. Призовые места по дополнительным компетенциям заняли 102 представителя республики.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Чемпионат дает множество возможностей для людей с ограниченными возможностями. Для меня главным на соревнованиях была даже не победа, а то, что все участники объединяются, у них появляется одна цель и они все вместе сражаются за победу, несмотря на то, что находятся в разных компетенциях. Они общаются, развиваются и помогают друг другу», — рассказала участница чемпионата Айзиля Файзрахманова.

Помимо выплат победителям и призерам чемпионата «Абилимпикс» по основным и дополнительным компетенциям в соответствии с решением Президента РТ Рустама Минниханова были предусмотрены денежные поощрения экспертам, подготовившим участников. За первое место наставники получат 150 тыс. рублей, за второе — 125 тыс. рублей, за третье место — 100 тыс.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия — страна возможностей» проводятся в рамках национального проекта «Образование». Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.