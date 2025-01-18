Мир в секторе Газа, новый старый муфтий и зеленодольская доблесть

Состоялось заседание коллегии республиканского Минтруда, подписано соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС, Татарстан в очередной раз атаковали украинские беспилотники, в ДУМ РТ утвердили кандидата в муфтии, Зеленодольску присвоено звание города трудовой доблести: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.





В Татарстане сегодня проживают более 55 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается 177 тыс. детей до 18 лет

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рождаемость падает – число многодетных семей растет: о чем говорили на заседании коллегии Минтруда Татарстана

Январь и февраль – время итоговых коллегий министерств и ведомств в Татарстане. Одними из первых годовую коллегию провели в Минтруда РТ.

В настоящее время рынок труда Татарстана – рынок соискателя, где каждому безработному предлагается до 10 вакансий. В целом на нем сегодня 37 тыс. вакансий. Более 62% населения республики трудоспособного возраста занято, это самый высокий показатель в ПФО и в целом по стране.

Кадровые службы предприятий привлекают людей из других регионов и получают поддержку государства. Службами занятости проводится работа по подбору кадров для предприятий приоритетных отраслей. Так, с 2022 года центрами занятости на предприятия ОПК направлены 13,8 тыс. человек, из них 46%, почти каждый второй, были приняты на работу. Примечательно, что в Татарстане работает каждый третий инвалид, и по этому показателю регион тоже лидирует в ПФО.

Высокий спрос на кадры ведет к росту заработных плат. За январь – октябрь 2024 года средняя зарплата в регионе составила 72 тыс. рублей в месяц, увеличившись по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года на 21%.

На коллегии много говорили о демографии, без которой рынок труда немыслим. Прежде всего, речь шла о рождаемости.

Эльмира Зарипова: «Для тех, кто заключил брак в последний год, но до сих пор не принял решение о рождении ребенка, мы предлагаем провести диспансеризацию репродуктивного здоровья мамы и папы будущего малыша» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«По итогам января – октября 2024 года мы видим снижение рождаемости по республике на 3,5%», – сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Она рекомендовала на уровне районов проводить индивидуальную работу с семьями. В частности, проанализировать причины откладывания рождений в парах, состоящих в браке не менее трех лет. И, исходя из результатов, выстроить с каждой семьей «индивидуальный маршрут» по преодолению барьеров.

«Для тех, кто заключил брак в последний год, но до сих пор не принял решение о рождении ребенка, мы предлагаем провести диспансеризацию репродуктивного здоровья мамы и папы будущего малыша», – сказала Зарипова.

В Татарстане сегодня проживают более 55 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается 177 тыс. детей до 18 лет. В последние годы число многодетных семей в республике растет. Этого удалось достичь благодаря адресным мерам поддержки, в том числе «сельским» выплатам.

В многодетной семье всегда есть большие затраты. Поэтому регион системно их поддерживает. Одна из мер – социальный контракт, за прошлый год его заключили 5,9 тыс. семей. Благодаря господдержке семьи открыли парикмахерские, швейные и ремонтные мастерские, оказывают косметологические услуги, услуги в сфере производства, автомобильного обслуживания, ведут подсобное хозяйство, занимаются электронной торговлей.

Фарид Мухаметшин: «32 млрд рублей направлено на предоставление мер поддержки семей с детьми, это немалая сумма. Нужно посмотреть, на что они используются, поглубже, проанализировать этот вопрос» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Итоги коллегии подвел Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Он заметил, что республика столкнулась с парадоксальной ситуацией – на фоне общего падения рождаемости в Татарстане растет число многодетных семей.

Спикер парламента назвал востребованной работу, направленную на трудоустройство инвалидов, а также соцподдержку семей.

«32 млрд рублей направлено на предоставление мер поддержки семей с детьми, это немалая сумма. Нужно посмотреть, на что они используются, поглубже, проанализировать этот вопрос», – заметил Мухаметшин.

По его словам, из бюджета республики на эти цели направляется почти 17 млрд рублей. Благодаря различным мерам поддержки число многодетных семей в Татарстане выросло в 2,3 раза за последние 12 лет.

В Год защитника Отечества нужно уделять особое внимание поддержке участников специальной военной операции, подчеркнул Фарид Мухаметшин. Он рекомендовал проводить активную разъяснительную работу по материальной поддержке, вопросам трудоустройства и обеспечения жильем участников СВО.

Председатель Госсовета также отметил важность системы долговременного ухода за пожилыми людьми, которая обретает особое значение в год 80-летия Великой Победы – сегодня в республике проживают 9,3 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны.

Событие недели мирового масштаба – долгожданное перемирие между Израилем и ХАМАС Фото: © Fars Media Corporation, CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

Перемирие Израиля и ХАМАС: кому выгодна сделка и при чем здесь Трамп

Событие недели мирового масштаба – долгожданное перемирие между Израилем и ХАМАС. После нескольких часов интенсивной работы посредников в среду в столице Катара Дохе было подписано соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников, захваченных ХАМАС, в обмен на палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. Появилась надежда, что кровопролитным сражениям в секторе Газа наконец-то положен конец.

Предполагается, что огонь будет прекращен 19 января, перемирие продлится 42 дня. В это время пройдет обмен – будет освобождена часть израильских заложников и палестинских заключенных. На первом этапе домой вернутся 33 из 98 израильтян, удерживаемых в секторе Газа, в первую очередь женщины, дети и пожилые люди. В числе этих 33 человек есть и погибшие, тела которых остаются без погребения. Взамен Израиль освободит около двух тысяч палестинских заключенных, в том числе 250 человек, отбывающих пожизненное заключение.

Покинувшие свои дома жители сектора Газа смогут в них вернуться, а на всей территории анклава откроют доступ к гуманитарной помощи. Раненым будет разрешено выезжать для получения медицинской помощи.

ХАМАС потребовал также, чтобы армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на первом этапе соглашения отступила на расстояние 700 м от границы с Газой.

Стороны договорятся о деталях второй и третьей фаз перемирия после того, как будут выполнены условия, входящие в первую фазу. Скорее всего, речь пойдет о том, что ЦАХАЛ начнет отступать от границы Газы с Египтом (Филадельфийский коридор), чтобы полностью покинуть его на поздних этапах реализации мирного соглашения.

От подписания мирного соглашения выиграют в первую очередь заложники и заключенные, а также их родные и близкие. Выиграют также простые жители сектора Газа, территория которого стала местом кровавой бойни и массовой смерти, в том числе среди мирного населения.

«Установление режима прекращения огня указывает на чистую победу Палестины и крупное поражение сионистского режима», – приводит агентство EFE выдержку из сообщения, опубликованного Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).

Дональд Трамп ясно дал понять израильтянам, что не желает входить в Белый дом, чтобы управлять еще одной войной на Ближнем Востоке Фото: © Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0, commons.wikimedia.org

Еще один бенефициар соглашения – Дональд Трамп. Он ясно дал понять израильтянам, что не желает входить в Белый дом, чтобы управлять еще одной войной на Ближнем Востоке. Так что он уже может записать себе в актив большую геополитическую сделку. Новый президентский срок для него начнется на позитиве.

Проигравший – премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Ему еще предстоит вынести соглашение на рассмотрение правительства, более радикальные министры которого по-прежнему выступают против прекращения войны. Нетаньяху почти наверняка выиграет это голосование, но в результате правительство может распасться. Дальнейшие политические перспективы Биби становятся весьма туманными – многие в его стране недовольны подписанием мирного соглашения. Но любому политику в Израиле не удастся переступить через позицию Трампа, у которого сейчас иные приоритеты.

Киев организовал очередную массированную атаку беспилотников на Татарстан. Во вторник БПЛА были замечены в небе над Казанью и Альметьевском Фото: стоп-кадр видео

Мы воюем с террористами: очередная атака БПЛА в Татарстане

Чрезвычайное происшествие недели – Киев организовал очередную массированную атаку беспилотников на Татарстан. Во вторник БПЛА были замечены в небе над Казанью и Альметьевском. По данным большинства российских СМИ, в этот день над регионами России было уничтожено более 200 вражеских БПЛА.

В 5:20 утра один из них прилетел в кустовую базу сжиженного газа в Казани, загорелась газовая цистерна. Раис Татарстана Рустам Минниханов оперативно выехал на место.

«Экстренные службы оперативно прибыли на место ликвидировать возгорание. Заслушал доклады, пострадавших и серьезных разрушений нет. Все предприятия города работают в штатном режиме», – сообщил Минниханов.

Тем временем вражеские СМИ начали распространять ложную информацию о том, что при атаке беспилотников пострадал завод «Казаньоргсинтез», но эту информацию опровергли в пресс-службе Раиса РТ, заверив, что завод никоим образом не пострадал.

Ближе к десяти утра БПЛА были замечены над Альметьевском. Врагу не удалось воплотить свой план в жизнь – ни один объект в нефтяной столице Татарстана не был поражен. Предположительно, ВСУ пытались атаковать местную нефтеперекачивающую станцию. Один из дронов был уничтожен из стрелкового оружия, второй – расчетом ПВО.

Спустя время один за другим в небе над Казанью оказались сбиты два БПЛА. Казанцы сняли на видео ликвидацию вражеского летательного объекта над микрорайоном «Жилплощадка». Осколки упали предположительно на территории одного из предприятий. Неподалеку от этого места, над СНТ «Сирень», сбили еще один дрон.

Ближе к часу дня в аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения, в МЧС сообщили об отбое угрозы.

Атаки украинских беспилотников на объекты в Казани и Альметьевске не имели никакой стратегической военной целесообразности. То есть их цели не имели военного значения. Продукция, производимая и хранимая на этих объектах, является исключительно мирной и не используется для выполнения задач СВО на Украине. Расчет у врага был только террористический – вызвать техногенные аварии. С тем расчетом, чтобы пострадало мирное население. Как и 21 декабря, украинские террористы атаковали мирные объекты в Татарстане. Мы воюем не с военными, мы воюем с террористами. И никаких переговоров с террористами вести не стоит – проверено исторической практикой.

Огромное спасибо тем, кто не дал террористам исполнить задуманное. Ничего серьезного у врага не получилось.

Духовное управление мусульман республики утвердило кандидатуру Камиля хазрата Самигуллина на пост муфтия Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Когда выбор очевиден: на пленуме ДУМ РТ утвердили кандидата в муфтии Татарстана

Событие недели в конфессиональной жизни Татарстана – Духовное управление мусульман республики утвердило кандидатуру Камиля хазрата Самигуллина на пост муфтия. Решение приняли на пленуме ДУМ РТ. Кроме того, на пост главного казыя Татарстана утвердили действующего казыя Джалиля хазрата Фазлыева.

Также было принято решение провести IX Съезд Духовного управления мусульман Татарстана, где и состоятся выборы, 19 марта этого года. В случае успеха на выборах Камиль хазрат, возглавляющий муфтият с 2013 года, заступит на свой четвертый четырехлетний срок.

Кроме того, ДУМ РТ объявил 2024 год Годом героев («Каһарманнар елы»). Отметим, что татарстанский муфтият с самого начала СВО на Украине активно поддерживает бойцов из республики. В прошлом году Духовное управление мусульман РТ направило в зону спецоперации и в госпитали ДНР и ЛНР шесть гуманитарных грузов. Всего с начала СВО ДУМ республики организовало и доставило 10 грузов в зону СВО. На фронт к бойцам съездили 22 имама и специалиста духовного управления. Четыре полковых имама делегированы на службу на линии соприкосновения.

Одновременно с поддержкой бойцов ДУМ оказывает помощь и их семьям: в мухтасибатах проводятся встречи с близкими погибших и пропавших без вести, им передаются продуктовые наборы, за бойцов в мечетях совершают дуа.

Безальтернативность кандидатуры на пост муфтия Татарстана обусловлена, прежде всего, безупречным 12-летним периодом руководства ДУМ Самигуллиным. Он авторитетный богослов – является доктором исламских наук и Коран-хафизом. Кроме того, Камиль Искандерович мужественный человек – он не один раз посещал горячие точки зоны СВО, чтобы лично поддержать бойцов из Татарстана. В ходе этих посещений муфтий неоднократно попадал под обстрелы снарядами и беспилотниками.

Указом Президента РФ Владимира Путина Зеленодольску и еще шести населенным пунктам России присвоено звание городов трудовой доблести Фото: zelenodolsk.tatarstan.ru

Знак уважения к подвигу людей: Зеленодольску присвоено звание города трудовой доблести

Событие недели для патриотов Татарстана – указом Президента РФ Владимира Путина Зеленодольску и еще шести населенным пунктам России присвоено звание городов трудовой доблести. Это почетное звание присваивается за значительный вклад жителей города в достижение победы в Великой Отечественной войне.

На заседании организационного комитета «Победа» Президент России заявил, что в годы Великой Отечественной войны в Зеленодольске построили 139 кораблей, произвели свыше 4 млн артиллерийских снарядов. Бронекатера, вооруженные артиллерийскими установками и пулеметами, стали ключевым средством снабжения Красной Армии в Сталинградской битве. Во время войны в городе производили авиационную фанеру для самолетов, здесь работали швейная фабрика, предприятия агропромышленного комплекса. Люди самоотверженно трудились на благо Победы. Основной вклад в развитие военной промышленности в Зеленодольске и других советских городах внесли женщины и подростки, которые заменили мужчин, отправившихся на фронт. Несмотря на тяжелые условия ежедневной работы – изнурительный физический труд, нехватку еды, ночные смены, – эти люди совершили трудовой подвиг.

В годы Великой Отечественной войны из Зеленодольска ушли на фронт 34 тыс. человек, 13 тыс. из них не вернулись. 17 зеленодольцев были удостоены звания Героя Советского Союза или стали полными кавалерами ордена Славы.

В населенных пунктах, получивших статус города трудовой доблести, устанавливают памятные стелы с изображением герба города и текстом соответствующего указа Президента РФ. В администрации Зеленодольска «Татар-информу» рассказали, как планируется организовать торжества в Год защитника Отечества. Работа над концепцией празднования Дня Победы уже началась, в этом году праздник в городе будет особенным.

Вручение званий «Город трудовой доблести» — это еще один способ напомнить всем жителям нашей страны о том, какой подвиг совершили герои тех лет ради нашего будущего. Всего на сегодняшний день это звание носят 68 российских городов, среди которых отныне два татарстанских – Казань (с 2020 года) и Зеленодольск.