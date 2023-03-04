Мир в многонациональном разнообразии: в Кремле открылась выставка Рустема Кильдибекова

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО РТ в Казанском Кремле, открылась четвертая выставка из цикла «Казанский авангард. Вторая волна». Она называется «Формула цвета» и представляет около 150 произведений в основном неизвестной, ранее не экспонировавшейся живописи и графики Рустема Кильдибекова — одного из наиболее ярких художников-татар современности.

«Я рада, что сам Рустем Кильдибеков видит сегодня на выставке свои работы, которые лежали десятилетиями в его мастерской, творческой лаборатории. Думаю, вы откроете на этой выставке для себя новую ипостась художника, откроете его новый художественный мир, в котором смешалось непосредственное наблюдение натуры и желание тут же преобразовать ее, показать нам свой художественный взгляд, который совершенно отличается от взгляда нашего, обывательского. Спасибо вам, Рустем Ахметович, что вы такой убедительный, такой глубокий, яркий, что смогли соединить в своем искусстве традиции русской живописи, европейского искусства, импрессионизм, сюрреализм, при этом придать свою индивидуальность, свой стиль и ещё удивительным образом показать нам, что мир един в его многонациональном разнообразии: здесь так органично уживаются и русские традиции, и татарские традиции, и русские женщины-красавицы, и татарские ичиги...», — сказала на вернисаже кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств Татарстана Ольга Улемнова.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Художнику 29 марта исполнится 89 лет, большая юбилейная персональная выставка Кильдибекова по этому случаю планируется в будущем году. А пока мастер, более известный своими монументальными мозаиками, росписями и сграффито на общественных зданиях Казани, Набережных Челнов и других городов республики, а также гобеленами, кожаной мозаикой и плакатами, поделился своими воспоминаниями о 60-х годах минувшего века с первыми посетителями выставки «Формула цвета». Этот период советского государства, видно, стал для него самым плодотворным, ярким и творчески активным. Представленные в трех больших залах первого этажа галереи «Хазинэ» произведения были созданы Кильдибековым в 60-90-е годы.

«Рустем Кильдибеков приехал в Казань после окончания Львовского института декоративно-прикладного искусства и вписался в необыкновенную художественную среду нашего города, в которой творили поэты, писатели, такие как Алексей Аникеенок, Булат Галеев, Виль Мустафин, Диас Валеев, Рустем Кутуй... Он вписался как никто в этот потрясающий круг художников, которые творили в 60-70-е годы и составляли в то время нонконформисткую волну искусства. Искусство того времени сегодня представляет пик общественного и научного интереса. В рамках советского искусства искусство нонконформистское не звучало и стало появляться на протяжении лишь последних нескольких лет», — отметила заместитель директора по научному обеспечению и издательской деятельности Дина Хисамова.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Она также напомнила, что хрестоматийными стали такие живописные произведения Кильдибекова, как «Кружевницы» и «Кукморские валенки», демонстрируемые на всех смотрах искусства Советской Татарии, выставка же «Формула цвета» станет новым откровением для зрителей.

«Широта, эрудиция Рустема Ахметовича, его познания в мировом искусстве, особенно в искусстве французского импрессионизма, пост-импрессионизма начала ХХ века, — эта база стала первоосновой, на которую наложилось последующее творчество Рустема Кильдибекова», — акцентировала Хисамова.

Фарит Валиуллин, народный художник Татарстана, напомнил, что Рустем Кильдибеков работал вместе с ним над куполом мечети Кул-Шариф и в последнюю ночь перед сдачей проекта решил, что его все же нужно переделать. Это решение, подчеркнул Валиуллин, было честным, принципиальным, и сейчас у мечети именно такой купол, как его в последний момент настоял сделать Рустем Кильдибеков.

Выставка художника «Формула цвета» будет работать в галерее «Хазинэ» до 4 апреля.