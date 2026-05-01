Мир, труд, май… иллюминаты: что мы отмечаем 1 мая

По укоренившемуся в начале 1990-х определению, 1 Мая для россиян – это Праздник Весны и Труда. Почти до самой кончины СССР мы знали его как День солидарности трудящихся. Однако исторически свою солидарность в этот день проявлял не только пролетариат. Об истории Первомая и странностях его происхождения – в колонке обозревателя Альберта Бикбова.





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

День труда

Есть вполне каноническая версия возникновения праздника – он уходит корнями в 1886 год, когда рабочие чикагских скотобоен объявили забастовку, требуя сокращения рабочего дня до 8 часов. Закончилось все столкновениями с полицией и смертью шестерых демонстрантов. Спустя три года, в июле 1889-го, Парижский конгресс II Интернационала объявил 1 мая Днем солидарности трудящихся всего мира и предложил отмечать его демонстрациями с требованием введения 8-часового рабочего дня и другими социальными инициативами.

Но на самом деле не все так просто.

Во-первых, демонстрация чикагских рабочих состоялась не 1-го, а 4 мая 1886 года. В ходе прошедших на следующий день массовых выступлений против жестоких действий полиции в результате взрыва брошенной неизвестным бомбы погибли восемь полицейских, были ранены не менее 50. Итогом последовавшей перестрелки стали, по некоторым данным, до 50 убитых и раненых.

После этого семеро рабочих были арестованы и приговорены к повешению по обвинению в организации взрыва. Троим из них смерть заменили 15 годами каторги, а оставшихся четверых казнили по решению суда 11 ноября 1887 года.

Весь ужас в том, что после исполнения приговора выяснилось, что никто из осужденных не имел отношения к событиям 5 мая, повлекшим за собой смерть полицейских.

Дата объявления ежегодного праздника выглядит, таким образом, весьма странно – кровавые события происходили 4 и 5 мая, а праздник объявили 1-го. Есть два шатких объяснения такой странности: удобство запоминания и назначение американскими рабочими 1 мая 1890 года в качестве даты новой забастовки. Но версии эти слабые и неубедительные.

Демонстрация 1 мая 1917 года в Пскове

Первомай в России

В Российской империи 1 мая как День международной солидарности трудящихся впервые отметили в 1890 году в Варшаве (Царство Польское) проведением стачки, в которой участвовали 10 тысяч рабочих.

С 1897 года такие выступления пролетариата стали носить политический характер и сопровождались массовыми демонстрациями и стычками с полицией. Был случай столкновения рабочих даже с войсками в 1901 году в окрестностях Петербурга в районе Обуховского сталелитейного завода.

В 1917 году, после Февральской революции, Первомай впервые открыто и беспрепятственно отпраздновали миллионы рабочих. В ряде городов России его празднование проходило с участием духовенства.

После Октябрьской революции праздник стал официальным. В РСФСР он первоначально назывался «День Интернационала», а затем – «День международной солидарности трудящихся – Первое Мая».

Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости

1 мая 1990 года на Красной площади прошла последняя официальная первомайская демонстрация в нашей стране. В 1992 году постановлением Верховного Совета РФ праздник был переименован в Праздник Весны и Труда.

Как видим, международная солидарность трудящихся оказалась не слишком актуальной для зарождающейся постсоветской России. С этого времени праздник, отмечаемый, впрочем, как государственный, обычно используется профсоюзами, партиями и движениями различной (в основном левой) направленности для проведения политических акций. При этом лозунги этих мероприятий порой далеки от исторических корней первомайских демонстраций, призывающих к ослаблению эксплуатации рабочих.

Первомайская демонстрация в Париже, 2000 год Фото: ru.wikipedia.org, Общественное достояние

День весны и труда в других странах

1 Мая, как День труда, – один из самых распространенных праздников в мире: официально его отмечают в 160 с лишним странах. В большинстве из них этот день является выходным.

Интересно, что в стране-зачинательнице Первомай на государственном уровне не отмечают. Labor Day в США официально празднуется в первый понедельник сентября – еще одна странность. Не отмечают 1 Мая и в Канаде.

В Великобритании 1 мая не является официальным выходным, вместо этого в первый понедельник мая отмечается Early May bank holiday – «Банковский выходной в начале мая» (то есть не работают банки!). В Израиле Первомай тоже не является государственным праздником, но может отмечаться профсоюзами и отдельными организациями.

Адам Вейсгаупт (нем. Adam Weishaupt) – основатель ордена иллюминатов

День иллюминатов

Зато свой праздник 1 мая ежегодно отмечают по всему миру иллюминаты. Именно в этот день 1776 года профессор Адам Вейсгаупт создал в стенах Ингольштадтского университета тайное общество иллюминатов (просвещенных). Сам он называл свое общество орденом совершенствующихся (Perfektibilisten).

В 1785 году Общество иллюминатов было запрещено баварскими властями, а сам Вейсгаупт был изгнан из Баварии и через 45 лет умер в Тюрингии.

Начиналось все, как обычно, довольно пристойно – Общество баварских иллюминатов ставило своей целью борьбу с влиянием церкви на государственные дела и распространение идей Просвещения. Сначала в нем набралось всего девять членов, но вскоре организация стала открывать свои филиалы почти во всех странах Европы. Такому успеху отчасти способствовало щедрое финансирование со стороны «инвесторов». Одним из главных спонсоров общества стал некий олигарх Соломон, сын еврейского банкира из Франкфурта Майера Амшеля. Отец Соломона построил огромный процветающий банковский бизнес в Германии. Фамилия отца и его пятерых сыновей – Ротшильд («красный щит» в переводе с немецкого). Дети от отца не отстали и контролировали пять больших банков в крупнейших городах Европы – Париже, Лондоне, Вене, Неаполе и Франкфурте-на-Майне. Всем им, а не только Соломону приписывается продолжение финансирование ордена иллюминатов, даже после того, как его первая баварская ячейка была разогнана.

Дальнейшее существование ордена окутано тайной, а теории заговора приписывают иллюминатам, ни много ни мало, тайное мировое господство. Они периодически всплывают в популярной культуре – от романов Дэна Брауна до городских легенд и мифов. По всему миру во множестве разбросаны организации, приписывающие себя к иллюминатам. Кто из них самозванцы, а кто наследники старинной традиции, разобраться невозможно. Но праздник 1 Мая они чтут и отмечают.

Кстати, существует конспирологическая версия, что к решению Парижского конгресса II Интернационала назначить День солидарности трудящихся именно на 1 мая приложили руку как раз иллюминаты, которых было довольно много как в самом Париже, так и среди лидеров рабочего движения. Некоторые символы коммунистического движения (пятиконечные звезды, мавзолеи-зиккураты и т. д.) действительно схожи с эстетикой тайных обществ, в том числе иллюминатской. Но это уже совсем другая история.