Мир с другой точки зрения: в Свияжске открылась инклюзивная выставка «Искусство быть»

Сегодня, 10 сентября, в выставочном зале «Водонапорная башня» музея-заповедника «Остров-град Свияжск» состоялось открытие инклюзивной выставки современного искусства «Искусство быть: запредельно близко».

«Очень уютное открытие, собралось много неравнодушных и открытых людей. Фонд „Гольфстрим“ делает великое дело. Мы очень рады стать площадкой, которая первой приняла этот проект. К тому же Свияжск исторически связан с темой инклюзии, на острове почти 50 лет располагалась школа-интернат для слабовидящих детей», — рассказала «Татар-информу» руководитель пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.

На выставке представлены шесть арт-объектов. Это скульптуры из звуков, экспонаты, которые можно трогать и переставлять, — все работы художников, представленные на выставке «Искусство быть: запредельно близко», нацелены на взаимодействие со зрителем. Художники через арт-объекты хотели рассказать, что их волнует сейчас больше всего в рамках инклюзивной культуры.

На открытии куратор выставки Алиса Николаева рассказала о каждом объекте подробно. «Это прекрасно, что сегодня мы можем говорить об искусстве на доступном языке инклюзивной культуры. Призываю вас исследовать выставку, работы, находить в них новые смыслы и попробовать понять мир с другой точки зрения», — обратилась она ко всем присутствующим.

Так, работа художницы Анастасии Ковалевой «Без названия» представлена в колбе-аквариуме. Ее смысл — размышление о том, как разные объекты воспринимаются людьми совершенно по-разному и оставляют у всех совершенно разные впечатления.

В большой инсталляции «Отражение ускользающего времени» Дарьи Яковишиной посетители увидели поверхность Луны, космические дали и рельеф морского дна. Этот объект посвящен восприятию времени.

Работа слабослышащей художницы Валентины Андреевой «Ткань слуха» наглядно показала, как люди с особенностями здоровья воспринимают мир. Арт-объект выполнен из нежной ткани, в которой виднеются отверстия.

«Это символ того, как просачивается информация и как она воспринимается, когда что-то не услышали или не увидели, но сформировали свою идею или образ. Это не неправильная информация, она просто другая», — пояснила куратор выставки.

Помимо этого, гости выставки увидели и услышали картины из звуков художницы Анны Мартыненко в «Тактильно-звуковой прогулке по Свияжску».

«Это не столько работа, сколько исследование, которое приходило в несколько этапов. В процессе прогулок по Свияжску вместе с жителями Анна находила определенное место и просила их воспринять окружающий мир на слух. Затем эти звуки она просила представить на листе посредством линий и рисунков. Перед нами опять-таки проект, который переводит звук в линии. Местные жители потом признались, что Свияжск для них открылся по-новому, через звуки», — рассказала Алиса Николаева.

Инсталляция «Остров камней и равновесия» художницы Яны Васильевой выполнена из металла и папье-маше. Эта работа — это метафора личных переживаний, когда порой человек словно находится в коконе и изолирован от мира.

Работа коллективного автора «Хочу быть Соковым» называется «Сигнальный экземпляр». Она родилась на арт-резиденции, в которой принимали участие художники, чьи работы представлены на выставке. Одна из участниц вела словарик, куда записывала часто употреблявшиеся деятелями культуры слова. Ими оказались «Проект», «Диалог», «Пробки», «Инсталляция», «Текст» и даже фраза: «Запишите, пожалуйста, эфир — я буду в дороге», а также многие другие.

«Искусство быть» — один из проектов благотворительного фонда «Гольфстрим». Он реализуется на средства гранта, учрежденного Президентом России Владимиром Путиным и направленного на развитие культуры, искусства и креативных индустрий.

Выставка будет работать до 13 ноября.