«Мир без слез»: ВТБ подарил детской хирургии Лениногорска технологии и праздник

Эндоскопическое оборудование хирургическому отделению детского стационара Лениногорской центральной районной больницы передал ВТБ благодаря благотворительной программе «Мир без слез». Новая техника позволит врачам быстрее и точнее диагностировать заболевания.

«В детском хирургическом отделении ЦРБ Лениногорска за год проходят лечение почти 2000 маленьких пациентов, количество операций достигает 1200. Это центр притяжения для всего юго-востока Татарстана. Сюда привозят ребят из Бугульмы, Бавлов и других районов. Оперативная активность высокая – 60–70%. Мы выполняем широкий спектр вмешательств на разных органах: 30% из них идут по лапароскопической технологии», – рассказал главный врач Лениногорской ЦРБ Равиль Шагеев.

Больница получила в подарок оборудование, что значительно расширило возможности хирургов. Благодаря новой лапароскопической стойке операции проводятся через малые разрезы размером до полутора сантиметров. Пациенты быстрее восстанавливаются, а косметический эффект практически незаметен.

«Хирург идет на операцию с уверенностью, ведь под рукой полный арсенал инструментов. Каждый случай уникален, важно быстро адаптироваться к любой ситуации прямо во время операции», – отметил главврач.

Новое оборудование позволяет проводить экстренные операции при острых состояниях у детей с минимальными травмами тканей. Благодаря современным технологиям хирурги видят четкую картинку на экране, а гибкие эндоскопы выдерживают любые нагрузки без риска поломки. Стойка многофункциональна: к ней можно подключать дополнительное оборудование, что делает ее незаменимой в сложных случаях.

На торжественном мероприятии в больнице присутствовал глава Лениногорского района и мэр Лениногорска Марат Гирфанов. Он заявил, что компания ВТБ – большие, добрые волшебники, участвующие в создании будущего и поддерживающие здоровье ребят.

«Не каждая больница нашей страны имеет такое оборудование. Массу операций теперь можно делать при помощи новейших научно-технологических достижений», – сказал он.

Гирфанов поблагодарил банк и Министерство здравоохранения РТ за совместную программу, направленную на развитие системы здравоохранения.

В этот же день ВТБ устроил для маленьких пациентов незабываемый праздник. Ребята увидели интерактивный спектакль с Филей и Каркушей, которых сыграли артисты передачи «Спокойной ночи, малыши». Они вместе с лисой Алисой, котом Базилио и амбассадором банка по финансовой грамотности Айтишей рассказали, как разумно обращаться с деньгами.

В числе восторженных зрителей оказалась двухлетняя Ульяна вместе с мамой Натальей Филипповой из Лениногорска. Девочка находилась на лечении в педиатрическом отделении. Представление стало неожиданным подарком в день выписки. По словам мамы малышки, обычно ее дочь в непривычной обстановке капризничает и плачет, однако спектакль произвел другое впечатление. «Дочка спокойно сидела, веселилась, хлопала в ладоши», – отметила женщина.

Наталья призналась, что появление артистов в больнице стало большим сюрпризом. «Тут развлечений нет никаких, кроме процедур. Дети болеют, сидят по палатам. Это очень хорошая встряска и положительные эмоции», – подчеркнула она.

По словам женщины, день выписки запомнится надолго – в том числе благодаря подаркам. «Всем детям подарили мягкие игрушки и книжки. Книжка о финансовой грамотности. Это полезный подарок», – резюмировала она.

Благотворительная акция в больнице – часть большой инициативы банка. В 2026 году помощь получат 17 детских больниц и поликлиник в 15 регионах России. Всего в медицинские учреждения страны будет поставлено более 120 современных аппаратов.

«Забота о здоровье детей – одно из ключевых направлений социальной ответственности банка. В этом году в программу вошла Центральная районная больница Лениногорска, для детского хирургического отделения которой мы приобрели эндоскопическое оборудование. Уверена, оно поможет улучшить качество педиатрической помощи, а познавательные спектакли с любимыми героями подарят детям положительные эмоции и новые знания», – отметила Марьям Давлетшина, управляющий ВТБ в Татарстане – вице-президент банка.

Программа «Мир без слез» работает с 2003 года. За 20 лет ВТБ приобрел оборудование, лекарства и расходные материалы для 207 детских медицинских учреждений по всей стране. Благодаря этому сотни маленьких пациентов из районных и городских больниц смогли оперативно получить помощь на современном оборудовании. В Татарстане программа проходит в седьмой раз.