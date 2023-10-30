Мипромторг РТ: В этом году ждём большой прирост товарооборота между Татарстаном и Турцией

Только за первые шесть месяцев объем товарооборота между Татарстаном и Турцией уже превзошел результаты прошлого года. В связи с этим по итогам 2023 года ожидается солидный рост по этому направлению. Об этом во время торжественного приема в Казани, посвященного столетнему юбилею Турецкой Республики, сообщил «Татар-информу» заместитель министра промышленности и торговли РТ Герман Лернер.

«Турция – это один из главных наших партнёров. Уже за первые шесть месяцев товарооборот достиг результатов прошлого года, мы ожидаем очень солидный прирост», – отметил он.

Лернер отметил, что Татарстан и Турция сотрудничают в области нефтехимии, поставок автомобилей и в ряде других направлений. Также на территории РТ работают несколько крупных турецких производств.

«Есть ряд общих проектов Татарстана и Турции, которые сейчас обсуждаются на самом высоком уровне, но пока о них рано говорить», – поделился замминистра.