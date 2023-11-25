Минздрав РТ рассказал, в каких поликлиниках обновлено диагностическое оборудование

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В ряде поликлиник районных больниц Татарстана обновили диагностическое оборудование, которое поступило по программе модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение». Минздрав республики перечислил учреждения, где прошло или предстоит обновление.

Так, новый флюорографический цифровой аппарат в ближайшее время появится в поликлинике №1 Зеленодольской ЦРБ. В настоящее время в медучреждении работают татарстанские инженеры. Они демонтируют старый комплекс и установят новый.

В поликлинике №3 в микрорайоне Мирный Зеленодольского района идет монтаж нового флюорографа. Для этого прибыл специалист тульского завода-производителя. Кроме того, здесь уже запущен новый рентген-аппарат. После того как инженеры смонтировали комплекс, провели пуско-наладочные мероприятия и инструктаж медперсонала, рентгеновский кабинет начал работу в тестовом режиме.

Все полученное оборудование произведено в России, уточнили в Минзраве РТ.

В рентген-отделение поликлиники Менделеевской ЦРБ по программе впервые поступил маммограф. Перед его монтажом в помещении был проведен ремонт. Как отметила главный врач Менделеевской ЦРБ Оксана Бахматова, метод цифровой маммографии позволяет просто, быстро, безопасно, с высокой точностью провести диагностику молочных желез. «Обследование помогает выявить рак молочной железы и другие заболевания на ранних этапах до появления ощутимых симптомов», – говорит она.

В поликлинику Базарно-Матакской центральной районной больницы Алькеевского района по программе «Модернизация первичного звена здравоохранение» национального проекта «Здравоохранение» поступил передвижной рентгеновский аппарат «Ренекс» и ультразвуковая установка для проведения исследований.

УЗИ-аппарат представляет собой современный высокоэффективный и надежный ультразвуковой прибор с четырьмя датчиками. Новая установка обеспечивает высокое качество визуализации и может применяться для выявления заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов малого таза, брюшной полости и почек. Также есть возможность проведения исследования женских половых органов. Благодаря кардиальному датчику новый УЗИ-аппарат предоставляет возможность провести качественное УЗИ сердца. Кроме того, на новом аппарате имеется программа, позволяющая определить жесткость печени.

Передвижной рентгеновский цифровой аппарат обеспечивает высокое качество снимков. За счет мобильности оборудования врач может провести обследование не только в кабинете, но и в палатах. Появление в больнице передвижного рентгеновского аппарата значительно облегчил диагностику тяжелобольных и маломобильных пациентов, находящихся на лечении.

Напомним, целью программы модернизации первичного звена здравоохранения, инициированной Президентом России Владимиром Путиным, является обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек.