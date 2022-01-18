Минземимущество: Выявили 20 тыс. объектов, права на которые зарегистрированы на умерших

В Татарстане при проведении инвентаризации выявлено свыше 20 тыс. объектов недвижимости, права на которые зарегистрированы на умерших лиц. Об этом сообщил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин на заседании коллегии Минземимущества.

«Выборочный анализ показал, что большинство из данных объектов фактически используется. Нежелание наследников зарегистрировать права приводит к значительным потерям местных бюджетов», – сказал докладчик.

Для решения этой проблемы Аглиуллин предложил рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство в части возложения обязанностей на нотариусов.

«При поступлении от граждан заявления о принятии наследства направлять в Управление Росреестра заявление о внесении в ЕГРН сведений о правопритязании на объект недвижимости. После верификации баз данных Росреестра налоговой службе данная информация позволит начислить имущественный налог на указанный объект», – пояснил он.

Министр подчеркнул, что максимальное вовлечение объектов недвижимости в налоговый оборот послужит пополнению консолидированного бюджета, для этого будет продолжена работа по их инвентаризации. «Обследовано более 800 тыс. объектов. По информации, представленной муниципальными образованиями, установлено, что около 8% объектов имеют ранее возникшие права», – отметил он.

Глава Минземимущества добавил, что по федеральному закону органы местного самоуправления наделены полномочиями по выявлению правообладателей недвижимости для последующего внесения сведений в ЕГРН.

«Однако данная работа проводится крайне медленно. С государственного кадастрового учета снят 581 объект недвижимости, зарегистрированы ранее возникшие права на 630 объектов. Работа органов местного самоуправления будет оцениваться по количеству зарегистрированных прав в едином государственном реестре недвижимости», – заключил он.