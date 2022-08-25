Минземимущество Татарстана не может оформить как кладбища 176 участков с захоронениями

В Татарстане не завершено оформление 176 земельных участков под кладбищами. Из них самое большое количество находится на землях лесного фонда, сообщил первый замминистра земельных и имущественных отношений республики Артур Галиев на заседании коллегии Минземимущества РТ.

«С 2016 года работа ведется, и до сих пор она не завершена. Всего в республике 3 666 кладбищ, под ними 4 224 участка. На сегодня оформлено 96%, по 176 участкам оформление не завершено», – рассказал он.

Из неоформленных земель 55 участков расположены на землях лесного фонда и 54 – на частных землях. По 27 участкам проводятся кадастровые работы, еще по 27 землям требуется доработка генпланов. По 13 участкам готовятся документы на перевод категории.

«С начала этого года 22 участка перевели. Шесть муниципальных районов завершили оформление земельных участков – Арский, Буинский, Заинский, Пестречинский, Сармановский, Черемшанский. В 37 районах есть ряд проблем, которые препятствуют завершению работ», – отметил Галиев. Он также подчеркнул, что нерешенной остается проблема расположения кладбищ на землях лесного фонда, несмотря на то, что несколько районов собрали материалы, необходимые для перевода земель.

По 27 участкам, где требуется внесение изменений в документы территориального планирования, работы давно начаты, но из-за отсутствия финансирования некоторые районы до сих пор не могут ее закончить, констатировал спикер.