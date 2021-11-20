Минземимущество: В ЕГРН внесены сведения о границах 34% населенных пунктов РТ

В настоящее время в Единый госреестр недвижимости внесены сведения о границах 1059 из 3119, или 34%, населенных пунктов Татарстана. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал глава Минземимущества РТ Фаниль Аглиуллин.

По его словам, в настоящее время в работе находятся генпланы 293 поселений, что позволит поставить на кадастровый учет еще более 1 тыс. населенных пунктов. Помимо этого, для постановки на учет оставшихся 1033 пунктов нужно разработать генпланы 327 муниципальных образований.

Глава ведомства уточнил, что предварительное общее количество территориальных зон в 913 поселениях составляет 11953. Часть из них не внесена на кадастровый учет из-за отсутствия в утвержденных материалах ПЗЗ сведений о границах территориальных зон, не переданных заказчиком сведений о границах территориальных зон.

Так, рассказал Аглиуллин, 102 договора на разработку генеральных планов и 63 договора на разработку ПЗЗ до сих пор не завершены.

С 2021 года Атнинский, Зеленодольский и Пестречинский районы РТ участвуют в эксперименте по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости. Планируется, что все документы, касающиеся территориального планирования и градостроительного зонирования, будут подготовлены к концу года. Затем опыт муниципалитетов будет применяться при включении в указанный сервис информации о других районах РТ.

Также продолжается работа по установлению границы Республики Татарстан, общая протяженность которой составляет свыше 3,5 тыс. км. В настоящее время в работе находятся восемь участков границы с соседними регионами, вопросы сняты по 90% спорных участков.