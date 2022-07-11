Минземимущество: В 2022 году Татарстан приобретет 600 помещений для детей-сирот

С 2013 по 2021 год Минземимущество приобрело 3 366 помещений для обеспечения жильем детей-сирот. На это было затрачено 3,7 млрд рублей, включая 537 млн, выделенных из федерального бюджета. В текущем году республика планирует закупить еще 600 таких объектов, рассказал на совещании с Президентом РТ Рустамом Миннихановым глава Минземимущества РТ Фаниль Аглиуллин.

Министр уточнил, что жилые помещения предоставляются сиротам по договорам найма на пять лет. После этого жилье, находящееся в собственности республики, может быть приватизировано текущими нанимателями и исключено из спецжилфонда. Такая работа начала проводиться в РТ с 2018 года.

По последним данным, срок найма истек у 1 308 таких квартир. Из них 552 были переданы в собственность граждан, 253 — по договорам соцнайма, а еще 503 продлены на новый пятилетний срок из-за нахождения нанимателей в сложной жизненной ситуации — наличии задолженности за ЖКУ.

«В текущем году министерству необходимо приобрести 600 жилых помещений на общую сумму 959,6 млн рублей. На сегодняшний день в отношении 177 квартир заключены государственные контракты на приобретение, из них 132 квартиры приобретены в собственность республики и предоставлены лицам из числа детей-сирот. В отношении 423 квартир проводятся мероприятия по объявлению аукциона», — уточнили в пресс-службе Президента РТ.