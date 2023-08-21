Минземимущество: Сироты из Татарстана задолжали за ЖКУ более 50 млн рублей

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Общая сумма задолженности за ЖКУ сирот из Татарстана, получивших квартиры от государства, составляет 50,5 млн рублей. Эта цифра хоть и снизилась за полгода на 3 млн рублей, но по-прежнему остается «колоссальной», заявил сегодня первый заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Артур Галиев на коллегии ведомства в Казани.

«Задолженность за ЖКУ колоссальная, управляющие компании подают в суды. Нужно провести совместную работу на местах по погашению задолженностей с каждым сиротой», – сказал он.

Спикер отметил, что для детей-сирот с 2013 года куплено более 4 тыс. жилых помещений на 5,2 млрд рублей, из них 708 млн рублей – средства федерального бюджета. В этом году планируется докупить еще 883 жилых помещения. Тем не менее потребность в жилье стремительно растет.

Как уточнили в пресс-службе Минземимущества РТ, квартиры приобретаются министерством в собственность республики для последующего предоставления Минобрнауки РТ по договору найма сроком на пять лет. Затем, если наниматель не находится в трудной жизненной ситуации и регулярно оплачивает коммунальные услуги, жилое помещение исключается из состава спецжилфонда для заключения с сиротами договоров социального найма и последующей приватизации.

«В случае нахождения нанимателя в трудной жизненной ситуации по истечении пятилетнего срока действия договора найма Минобром с детьми-сиротами заключается договор найма на новый пятилетний срок», – отметили в пресс-службе.