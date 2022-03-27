Минземимущество РТ выставило на торги три LADA и BMW X5 за 1 млн рублей

Минземимущество Татарстана выставило на торги пять автомобилей, в том числе три LADA 4×4, «ГАЗ-3105» и BMW X5. Информация размещена на сайте ведомства.

Из представленных транспортных средств самым дорогим является последний кроссовер. BMW X5 xdrive50i 2010 года оценивается в 1 024 149 рублей. В документе уточняется, что на автомобиле имеются сколы и трещины на лобовом стекле, а также отсутствуют АКБ, задняя салонная полка багажного отделения, комплект передних и задних брызговиков. Также в ведомстве сообщили, что пробег транспортного средства составляет 117 368 км.

Каждая из LADA 4×4 оценивается в 112 968 рублей. Год выпуска автомобилей — 2013-й. «ГАЗ-3105» министерство выставило на аукцион за 44,5 тыс. рублей.

Торги состоятся 18 мая, подать заявку для участия в них можно до 13 мая. Со списком необходимых документов можно ознакомиться на сайте Минземимущества.