Минземимущество РТ выставило на торги снегоход, 4 лошадей и Audi A8

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан выставило на аукцион по реализации госимущества 14 и 15 декабря снегоход, 4 лошадей и Audi A8. Информация об этом размещена на официальном портале ведомства.

Так, 14 декабря среди транспортных средств, выставленных на торги, снегоход «Буран» за 25 260 рублей, Ford «Фокус» за 405 500 и Audi А8L за 2 288 038 рублей. До 9 декабря ТС можно осмотреть и подать заявку на участие в торгах.

А 15 декабря продавать будут лошадиные силы в прямом смысле. Так, за кобылу Тракененской породы Холтею просят 380 тысяч рублей, за мерина Польской теплокровной породы Нейтрона – 300 тысяч, Лига и Рислинг стоят 100 и 80 тысяч соответственно. Лошади принадлежали Республиканской спортивной школе по конному спорту, и потому подготовлены к скачкам. Заявки для участия в аукционе принимаются до 10 декабря.