Минземимущество РТ выставило на продажу иномарки BMW и Audi

Минземимущество Татарстана выставило на продажу автомобили BMW и Audi, стоимость каждого превышает 1 млн рублей. Информация о торгах опубликована на сайте ведомства.

Так, BMW X5 XDRIVE 50i оценен в 1 024 149 рублей. Пробег кроссовера 2010 года выпуска составляет 117 368 км. В документах уточняется, что на лобовом стекле автомобиля есть сколы и трещины, также отсутствует задняя полка багажного отделения, нет передних и задних брызговиков.

В министерстве уточняют, что подать заявку для участия в аукционе можно до 14 января. Сами торги назначены на 19 января.

Второй автомобиль, выставленный на продажу, — Audi A6 с пробегом в 141,6 тыс. км. Аукцион на машину 2012 года выпуска запланирован на 28 января. В карте технического состояния уточняется, что на авто есть коррозия, а также сколы и царапины на бампере и лобовом стекле. Кроме того, помята крыша транспортного средства, повреждены колесные диски, сломан подлокотник, отсутствует подушка безопасности, передние и задние брызговики. Имеются пятна на потолке.

Подробнее о проведении торгов на эти и другие транспортные средства, в том числе Ford Mondeo, Ford Focus и Hyundai Sonata, можно узнать в материалах Минземимущества.