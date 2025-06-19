Минземимущество РТ: В Татарстане продолжает расти спрос на электронные госуслуги

Количество электронных обращений в Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана за пять месяцев 2025 года увеличилось на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На сегодняшний день в министерство поступило заявлений:

• от юридических лиц – 159 (21,4 %),

• от физических лиц – 583 (78,6 %).

Наиболее востребованными являются следующие государственные услуги:

• земельные вопросы – предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной собственности; предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной собственности, без проведения торгов.

• жилищные вопросы – передача в собственность граждан РФ занимаемых ими жилых помещений, закрепленных на праве оперативного управления за государственным бюджетным учреждением «Республиканская имущественная казна».

Использование Портала государственных и муниципальных услуг РТ и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) предоставляет гражданам существенные преимущества.

Речь идет об экономии времени (отсутствует необходимость посещения ведомства), о круглосуточном доступе (подача заявок возможна в любое удобное время) и о комфорте (все государственные услуги доступны из дома или офиса).

«В Татарстане продолжает расти спрос на электронные госуслуги, это показывает, что цифровые сервисы становятся всё более простыми и удобными для граждан. Хочу напомнить, что уже сейчас есть возможность оставить обратную связь по итогам оказания услуг и повлиять на их развитие в целом», – прокомментировал существующую тенденцию заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Рустем Шамеев.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» все 25 государственных услуг Министерства земельных и имущественных отношений РТ теперь доступны на региональном портале. Кроме того, 12 из них интегрированы с федеральным порталом госуслуг.