Минземимущество РТ: В ЕГРН содержатся сведения о границах 33% населенных пунктов

На сегодня в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах 1030 из 3119 (33%) населенных пунктов. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ сообщил министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин.

На кадастровый учет поставлены границы всех населенных пунктов, входящих в состав 282 муниципальных образований из 913. В работе у различных исполнителей находятся генпланы 306 поселений, выполнение которых обеспечит постановку на кадастровый учет границ 1 051 населенного пункта. Таким образом, необходимо разработать генпланы порядка 325 муниципальных образований и, соответственно, поставить на кадастровый учет границы свыше одной тысячи населенных пунктов.

Аглиуллин отметил, что завершением работ по утверждению документов территориального планирования и градостроительного зонирования является внесение сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон в ЕГРН.

В период с 2018 года по сегодняшний день утверждено 102 ПЗЗ поселений. Но на кадастровый учет были поставлены территориальные зоны только по десяти из них.

По результатам рассмотрения проектов генпланов, поступивших на согласование в 2021 году, наблюдается тенденция роста допускаемых разработчиками ошибок. Среди частых ошибок — несоответствие границ кладбищ фактическим границам, несоответствие площади населенных пунктов в материалах генеральных планов сведениям о границах населенных пунктов, пересечения границ населенных пунктов с землями лесного фонда, а также рассечения границами населенных пунктов земельных участков и объектов капитального строительства.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами Президент Татарстана Рустам Минниханов. В работе принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

