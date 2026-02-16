Минземимущество РТ собрало технику и оборудование для военных подразделений

Фото: пресс-служба Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана под руководством Фаниля Аглиуллина приняло участие в формировании и отправке крупной партии гуманитарной помощи для подразделений, работающих в зоне специальной военной операции.

В груз вошла техника повышенной проходимости: автомобиль «Нива», четыре эндуро-мотоцикла и мотоцикл с коляской. Военнослужащим также передали квадрокоптеры, маскировочные сети, специальные покрывала, снижающие заметность для тепловизоров, и пауэрбанки для автономной работы оборудования.

Министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин отметил, что при формировании партии ориентировались на конкретные запросы военнослужащих. По его словам, особое внимание уделили средствам, которые помогают сохранить жизнь бойцов и повышают эффективность выполнения задач.

Фото: пресс-служба Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана

Кроме того, для тренировок по противодействию беспилотникам были отправлены тарелки для стендовой стрельбы и патроны для гладкоствольных ружей. В состав груза также включили продуктовые наборы, сформированные в Татарстане.

Помощь собрали совместными усилиями Министерства земельных и имущественных отношений РТ, Министерства строительства и ЖКХ республики, благотворительного фонда «Приют человека», АО «БТИ РТ» и Тетюшского муниципального района.

Военнослужащие поблагодарили всех участников акции. Они подчеркнули, что в сложное время каждая такая поездка и каждая партия помощи имеют большое значение, придают уверенность и напоминают, что поддержка остается. Бойцы выразили признательность за заботу о подразделениях и за участие в сборе груза.