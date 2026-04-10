Минземимущество РТ разработало дорожную карту по борьбе с долгами сирот за ЖКУ

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан провело рабочее совещание с представителями администрации Набережных Челнов, Министерства образования и науки РТ и Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, сообщили в пресс-службе Минземимущества РТ. Поводом для встречи стала сложная ситуация с накоплением задолженности за жилищно-коммунальные услуги в жилых помещениях, предоставленных детям-сиротам и лицам из их числа.

На сегодняшний день общая сумма долгов по республике превышает 92 миллиона рублей.

Квартиры для данной категории граждан приобретаются министерством и передаются сиротам по договорам найма. Согласно Жилищному кодексу РФ, обязанность по оплате коммунальных услуг лежит на самом нанимателе. Однако на практике многие не вносят плату по разным причинам: от сложных жизненных обстоятельств и отсутствия официального трудоустройства до недобросовестного отношения. Управляющие компании часто не имеют эффективных рычагов воздействия на таких должников, так как судебное взыскание при отсутствии у граждан доходов и имущества становится невозможным, поясняется в сообщении.

В связи с этим министерство разработало «Дорожную карту по ликвидации задолженности». Ключевая задача – не просто констатировать долги, а системно подойти к решению проблемы: оказывать помощь в трудоустройстве, заключать соглашения о реструктуризации. В настоящее время изучается опыт других регионов России в части изъятия жилых помещений у злостных неплательщиков без возможности предоставления иного жилья меньшей площадью.

Первым муниципалитетом по реализации «дорожной карты» станут Набережные Челны. На совещании принято решение провести анализ по каждой проблемной квартире. По итогам пилота в Набережных Челнах выработают единый алгоритм действий для всех муниципальных образований республики.

«Наша цель – не наказание, а сохранение жилья за сиротой и повышение его финансовой и коммунальной грамотности. Но если человек сознательно отказывается платить и не идет на контакт, будут применяться все меры, предусмотренные законодательством», – отметил министр Фаниль Аглиуллин.