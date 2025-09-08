Минземимущество РТ рассказало о комплексных кадастровых работах текущего года

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана подготовило ответы на часто задаваемые вопросы о проведении комплексных кадастровых работ.

С 1 января 2025 года вступили в силу изменения в статью 42.2 федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности», которые устанавливают новый порядок финансирования и определения заказчиков комплексных кадастровых работ (ККР). Теперь работы делятся на три категории: федерального, регионального и местного значения в зависимости от источника финансирования.

ККР федерального значения на территории республики проводятся с 1 января по 31 декабря 2025 года, а регионального значения – с 5 апреля по 1 декабря 2025 года.

Комплексные кадастровые работы проводятся бесплатно для собственников земельных участков.

В текущем году филиал ППК «Роскадастр» по РТ проводит ККР:

1) федерального значения в отношении 150 кадастровых кварталов за счет средств федерального бюджета в рамках соглашения, заключенного с Росреестром;

2) регионального значения в отношении 68 кадастровых кварталов за счет средств бюджета Татарстана в рамках государственного контракта, заключенного с Министерством земельных и имущественных отношений РТ.

В ходе ККР федерального и регионального значения уточнят границы более 100 тыс. объектов недвижимости.

ККР выполняются в целях реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных», которая направлена на развитие регионов России. Основная цель работ – уточнить местоположение границ земельных участков, зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства для внесения точных сведений в Единый государственный реестр недвижимости. Дополнительно при обработке данных выявляются и исправляются реестровые ошибки.

Правовой основой проведения ККР являются федеральный закон от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и федеральный закон от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Согласно статье 42.1 федерального закона «О кадастровой деятельности», ККР проводятся одновременно в отношении всех объектов на территории одного или нескольких смежных кадастровых кварталов. Они включают:

1) земельные участки, сведения о

которых в ЕГРН не соответствуют установленным требованиям к описанию границ;

2) земельные участки, которые должны быть образованы согласно определенным документам;

3) здания, сооружения (кроме линейных объектов) и объекты незавершенного строительства, информация о которых содержится в ЕГРН.

На официальных сайтах муниципальных образований Татарстана, Управления Росреестра по РТ, Министерства земельных и имущественных отношений РТ (mzio.tatarstan.ru/provedenie-kompleksnih-kadastrovih-rabot.htm) размещена информация о кадастровых кварталах, в отношении которых в текущем году проводятся ККР федерального и регионального значения за счет бюджетных средств.

В случае отсутствия интересующего кадастрового квартала в мероприятиях ККР в текущем году рекомендовано направить обращение в Минземимущество РТ для рассмотрения вопроса возможности включения кадастрового квартала в последующие годы.

При этом повторное выполнение ККР на территории кадастрового квартала (кварталов), ранее являвшегося территорией выполнения ККР, не допускается.

Результатом выполнения ККР являются:

1) уточнение местоположения границ земельных участков;

2) установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства;

3) образование земельных участков, в том числе на которых расположены здания, сооружения, земельных участков общего пользования;

4) исправление реестровых ошибок в сведениях ЕГРН о местоположении границ земельных участков и контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства.