Минземимущество РТ призвало районы ускорить процесс реорганизации унитарных предприятий

По состоянию на 1 апреля этого года в Татарстане зарегистрировано 12 государственных и 136 муниципальных унитарных предприятий. Об этом на субботнем совещании в Доме Правительства доложил первый замглавы Минземимущества РТ Артур Галиев.

Стоимость основных фондов государственных и муниципальных унитарных предприятий по итогам 2020 года составляет 2,9 млрд рублей и 57,8 млрд рублей соответственно. 98 МУП из 136 и десять ГУП из 12 осуществляют деятельность. Все действующие ГУП за последние пять лет являются прибыльными, отметил Артур Галиев.

По его словам, 44 муниципальных унитарных предприятий убыточные, 25 — закредитованные. Наиболее убыточными являются МУП в Казани, Набережных Челназ, в Альметьевском, Бавлинском и Верхнеуслонском районах, муниципальные образования с наибольшим количеством закредитованных МУП — Набережные Челны, Менделеевский и Камско-Устьинский районы.

В 2020 году должно было быть ликвидировано шесть МУП, в 2021 году — восемь. Однако по итогам 2020 года ликвидировано всего по одному МУП и ГУП, а по состоянию на 1 апреля 2021 года — два МУП, один ГУП реорганизован в учреждение.

Докладчик подчеркнул, что на сегодня ни по одному из МУП, подлежащих реорганизации и ликвидации в 2021 году в соответствии с Планом мероприятий, муниципальными образованиями не принято соответствующих решений. Он обратился к главам муниципалитетов обратить внимание на эти вопросы и принять своевременные решения.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи с муниципальными районами провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.