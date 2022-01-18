Минземимущество РТ приобрело 636 жилых помещений для предоставления детям-сиротам

Министерством земельных и имущественных отношений Татарстана в прошлом году приобретено 636 жилых помещений для предоставления детям-сиротам по договорам найма. Об этом сообщил руководитель ведомства Фаниль Аглиуллин на заседании коллегии Минземимущества РТ.

«Важным социальным проектом является приобретение жилых помещений для детей-сирот. За период с 2013 по 2021 год министерством приобретено в собственность республики 3 363 жилых помещения, в том числе в прошлом году – 636», – рассказал докладчик.

Аглиуллин подчеркнул, что Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым согласовано увеличение количества приобретаемых жилых помещений для детей-сирот до 600 квартир ежегодно. «При этом основной источник финансирования – бюджет республики», – заметил он.