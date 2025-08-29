news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
ЛНР и Татарстан 29 августа 2025 17:19

Минземимущество РТ отправило десять тонн помощи в Лисичанск и Рубежное

Читайте нас в
Телеграм
Минземимущество РТ отправило десять тонн помощи в Лисичанск и Рубежное
Фото: пресс-служба Минземимущества РТ

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана совместно с Управлением материального обеспечения РТ подготовили 10 тонн гуманитарной помощи. Она уже отправлена из Казани в Лисичанск и Рубежное Луганской народной республики, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба Минземимущества РТ

Груз вновь включает оконные рамы и стеклопакеты – они первыми страдают при обстрелах, поэтому потребность в них остается высокой. Также в эту партию помощи вошли стулья для актовых залов и радиаторы, востребованные при восстановлении и оснащении объектов.

«Это четвертая партия гуманитарной помощи от Минземимущества РТ. Благодаря слаженной работе команды в прошлый раз получилось отправить сборный груз в фуре, которая уже направлялась в Лисичанск от других ведомств. Новая партия содержит необходимые предметы, а также бутилированную воду, их очень ждут в подшефном регионе», – подчеркнул министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Кадыров.

#Лисичанск #Рубежное #минземимущество рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
ЭКГ, онкотесты и флюорография: что входит в диспансеризацию в Татарстане и как ее пройти

ЭКГ, онкотесты и флюорография: что входит в диспансеризацию в Татарстане и как ее пройти

28 августа 2025
Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения РТ стал Альмир Абашев

Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения РТ стал Альмир Абашев

28 августа 2025