Минземимущество РТ отправило десять тонн помощи в Лисичанск и Рубежное

Фото: пресс-служба Минземимущества РТ

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана совместно с Управлением материального обеспечения РТ подготовили 10 тонн гуманитарной помощи. Она уже отправлена из Казани в Лисичанск и Рубежное Луганской народной республики, сообщает пресс-служба ведомства.

Груз вновь включает оконные рамы и стеклопакеты – они первыми страдают при обстрелах, поэтому потребность в них остается высокой. Также в эту партию помощи вошли стулья для актовых залов и радиаторы, востребованные при восстановлении и оснащении объектов.

«Это четвертая партия гуманитарной помощи от Минземимущества РТ. Благодаря слаженной работе команды в прошлый раз получилось отправить сборный груз в фуре, которая уже направлялась в Лисичанск от других ведомств. Новая партия содержит необходимые предметы, а также бутилированную воду, их очень ждут в подшефном регионе», – подчеркнул министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Кадыров.