Минземимущество РТ: Осталось согласовать 13 участков границ с соседними регионами

Татарстану необходимо согласовать 13 участков границ с соседними регионами России. Об этом сообщил замглавы Минземимущество республики Максим Рогожкин на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.

«Общая протяженность границы Татарстана составляет около 3,4 тыс. км. В ходе работ по установлению границ изначально было обнаружено свыше 570 проблемных участков. На сегодня осталось согласовать 13 участков границ», – рассказал докладчик.

Рогожкин упомянул, что Татарстан граничит с Башкортостаном, Марий Эл, Удмуртией, Чувашией, Оренбургской, Кировской, Самарской, Ульяновской областями.

«В настоящий момент границы согласованы с шестью сопредельными субъектами. Пока не согласованы границы с Кировской областью и Удмуртской Республикой», – отметил он.

По словам замминистра, с Кировской областью проект прохождения границы находится на завершающей стадии согласования. Кроме того, регулярные переговоры по согласованию границы ведутся с Удмуртской Республикой.