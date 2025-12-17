news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
ЛНР и Татарстан 17 декабря 2025 11:36

Минземимущество РТ организовало отправку гуманитарной помощи в Лисичанск

Читайте нас в
Телеграм
Минземимущество РТ организовало отправку гуманитарной помощи в Лисичанск
Фото: пресс-служба Министерства земельных и имущественных отношений РТ

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан отправило гуманитарную помощь в Лисичанск Луганской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Груз, предназначенный для военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции, был направлен в рамках Всероссийской акции «Мы вместе».

Инициатива является продолжением систематической работы министерства по поддержке защитников Отечества.

Акция «Мы вместе» объединяет усилия государства и общества для оказания всесторонней помощи как военнослужащим, так и мирному населению в регионах России.

#минземимущество рт #мы вместе #Лисичанск #гуманитарный груз
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

17 декабря 2025
Отпуск за свой счет: сколько дней можно взять в Татарстане

Отпуск за свой счет: сколько дней можно взять в Татарстане

16 декабря 2025