Минземимущество РТ организовало отправку гуманитарной помощи в Лисичанск
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан отправило гуманитарную помощь в Лисичанск Луганской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Груз, предназначенный для военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции, был направлен в рамках Всероссийской акции «Мы вместе».
Инициатива является продолжением систематической работы министерства по поддержке защитников Отечества.
Акция «Мы вместе» объединяет усилия государства и общества для оказания всесторонней помощи как военнослужащим, так и мирному населению в регионах России.