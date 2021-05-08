Минземимущество РТ об инвентаризации: Обследовано 94% «проблемных» объектов недвижимости

Во время инвентаризации недвижимого имущества, на которое отсутствуют зарегистрированные права, выявлено более 850 тыс. «проблемных» объектов. По словам докладчика, на сегодняшний день обследовано около 800 тыс. объектов, что составляет 94% от общего числа. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ доложил глава Минзеимущества Фаниль Аглиуллин.

Полностью завершено обследование и сбор дополнительной информации 39 муниципальных образований. Во время инвентаризации выявлено около 70 тыс. объектов, права на которые возникли ранее, а именно до вступления в силу Федерального закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Министр обозначил несколько последних изменений в законодательстве. Так, по инициативе Татарстана была отменена оплата госпошлины (для физлиц 350 рублей за земельный участок и 2000 рулей за объект капитального строительства) за регистрацию ранее возникших прав.

В связи с этим Правительством РТ и Управлением Росреестра утверждена дорожная карта Татарстана по реализации мероприятий проекта Росреестра «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями» на 2021-й и последующие годы. Сейчас дорожная карта актуализируется в части ее дополнения мероприятиями по трем пилотным районам, участвующим в эксперименте, — это Атнинский, Зеленодольский, Пестречинский районы.

Проект позволил расширить доступ Татарстана к федеральным площадкам, позволяющим решать назревшие проблемные вопросы в прямом диалоге с федеральными органами исполнительной власти, передает пресс-служба Президента РТ.