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Ру Тат
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8 мая 2021  12:00

Минземимущество РТ об инвентаризации: Обследовано 94% «проблемных» объектов недвижимости

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Во время инвентаризации недвижимого имущества, на которое отсутствуют зарегистрированные права, выявлено более 850 тыс. «проблемных» объектов. По словам докладчика, на сегодняшний день обследовано около 800 тыс. объектов, что составляет 94% от общего числа. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ доложил глава Минзеимущества Фаниль Аглиуллин. 

Полностью завершено обследование и сбор дополнительной информации 39 муниципальных образований. Во время инвентаризации выявлено около 70 тыс. объектов, права на которые возникли ранее, а именно до вступления в силу Федерального закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Министр обозначил несколько последних изменений в законодательстве. Так, по инициативе Татарстана была отменена оплата госпошлины (для физлиц 350 рублей за земельный участок и 2000 рулей за объект капитального строительства) за регистрацию ранее возникших прав.

В связи с этим Правительством РТ и Управлением Росреестра утверждена дорожная карта Татарстана по реализации мероприятий проекта Росреестра «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями» на 2021-й и последующие годы. Сейчас дорожная карта актуализируется в части ее дополнения мероприятиями по трем пилотным районам, участвующим в эксперименте, — это Атнинский, Зеленодольский, Пестречинский районы. 

Проект позволил расширить доступ Татарстана к федеральным площадкам, позволяющим решать назревшие проблемные вопросы в прямом диалоге с федеральными органами исполнительной власти, передает пресс-служба Президента РТ.

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