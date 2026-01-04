news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 4 января 2026 15:00

Минземимущество РТ напоминает о признаках неиспользования земельных участков

Читайте нас в
Телеграм
Минземимущество РТ напоминает о признаках неиспользования земельных участков
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 1 марта 2025 года в России действует федеральный закон, обязывающий собственников осваивать земельные участки для индивидуального жилищного строительства или садоводства в разумные сроки. О признаках неиспользования участков напоминает пресс-служба Минземимущества Татарстана.

Закон устанавливает трехлетний срок для освоения земельных участков после приобретения прав и перечисляет необходимые мероприятия по освоению. Это выравнивание рельефа, корчевание, осушение, очистка от сорняков и так далее.

К признакам неиспользования земельных участков отнесены:

– для участков под строительство – отсутствие построенного и оформленного здания в течение пять лет;
– для ИЖС – отсутствие построенного и зарегистрированного дома в течение семи лет;
– для садовых и огородных участков – зарастание сорными растениями выше одного метра на площади более 50% спустя год после фиксации;
– для всех типов участков – захламление/загрязнение отходами более 50% площади;
– при наличии построек – их разрушение (в том числе крыши, стен, окон) без начала восстановления в течение года.

Выявлением нарушений занимаются Росреестр и органы местного самоуправления. При изъятии средства от продажи возвращаются бывшему владельцу за вычетом расходов на проведение торгов, отметили в ведомстве.

«У государства нет и никогда не было задачи изъять участок из частной собственности. Главная цель – стимулировать граждан возвращаться на брошенные ими земельные участки и решать их судьбу, как и предписано правообладателям: осваивать и использовать или продавать их, если они им не нужны», – заверил заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Алмаз Киямов.

#земельные участки #минземимущество рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Гидрометцентр: Сегодня – начало процесса, пик непогоды в республике придется на 4 января

Гидрометцентр: Сегодня – начало процесса, пик непогоды в республике придется на 4 января

3 января 2026
Из-за непогоды в РТ ограничили движение по трассам Казань – Оренбург и Казань – Ульяновск

Из-за непогоды в РТ ограничили движение по трассам Казань – Оренбург и Казань – Ульяновск

4 января 2026