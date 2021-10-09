Минземимущество РТ: доходность от передачи госимущества в аренду увеличилась вдвое

Тенденцией текущего года является двукратное увеличение доходности от передачи государственного имущества в аренду за счет заключения новых договоров. Об этом сообщил на республиканском совещании в Доме Правительства Республики Татарстан министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин.

По данным министра, бюджетное задание по данной статье доходов выполнено на 214,7%, в бюджет поступило 117 млн 890 тыс. рублей.

Всего же в текущем году бюджет Татарстана пополнился неналоговыми доходами от использования и реализации имущества и земельных участков, находящихся в собственности РТ, на сумму 410 млн 520 тыс. рублей (что превышает бюджетное задание на 4,3%).

Совещание в формате видеоконференции со всеми районами провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.