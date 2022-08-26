Минземимущество: Границы более 1,8 тыс. населенных пунктов Татарстана не внесены в ЕГРН

В Едином государственном реестре недвижимости не хватает сведений о границах 1894 населенных пунктов Татарстана. Об этом сообщил заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Эдик Дияров на заседании коллегии Минземимущества РТ.

«В Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о границах 1225 из 3119 населенных пунктов, входящих в состав 346 муниципальных образований Татарстана», – рассказал докладчик.

По словам Диярова, в работе находятся генеральные планы 214 поселений. Их выполнение обеспечит постановку на кадастровый учет границ 764 населенных пунктов.

Замминистра добавил, что для постановки на кадастровый учет границ оставшихся 1130 населенных пунктов необходимо разработать генпланы еще 353 муниципальных образований либо установить границы путем разработки схем территориального планирования районов.

«Договоры на разработку генеральных планов невозможно завершить в основном из-за затягивания муниципальными образованиями предоставления исходных данных или их отсутствия», – подчеркнул он.