Минземимущества Татарстана: «Регистрация прав – это защита собственности от мошенников»

С 2021 года в Татарстане выявляют правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С 2021 года в Татарстане, как и в других регионах России, идет масштабная работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Полномочиями по их выявлению, согласно Федеральному закону №518-ФЗ, наделены органы государственной власти и местного самоуправления. На момент введения данного закона в действие в Реестре недвижимости отсутствовали сведения о почти 700 тысячах ранее учтенных объектах недвижимости, расположенных на территории республики. На сегодняшний день количество объектов недвижимости сократилось на 680 тысяч и составляет менее 15 тысяч. Согласно статистике Росреестра Татарстана, в рамках исполнения закона государственные права были зарегистрированы в отношении более 112 тысяч объектов недвижимости.

Нияз Галиакбаров Фото: предоставлено пресс-службой Минземимущества РТ

«Обратите внимание на дату выдачи ваших документов на недвижимость»

Нияз Рифхатович, давайте для начала поясним, в чем суть закона о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

С середины 2021 года во всех регионах страны, с вступлением в силу Федерального закона о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, совместно с муниципальными органами власти проводятся мероприятия в данном направлении. Как правило, речь идет о тех объектах, права на которые возникли до 31 января 1998 года, то есть до дня вступления в силу 122-го Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Именно принятие этого закона ознаменовывает день создания (начала построения) современной российской системы государственной регистрации прав на недвижимость.

Что считается ранее возникшим правом?

Ранее возникшим правом считаются те права, которые возникли до 31 января 1998 года, и признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации. Обратите внимание на дату выдачи ваших документов на недвижимость: если они выданы до этой даты и вы знаете, что права на них не зарегистрированы, то вам, не дожидаясь результатов процедур выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, рекомендуем обратиться в ближайший офис МФЦ с заявлением о государственной регистрации права. Приятный бонус – государственная пошлина за регистрацию ранее возникших прав на объекты недвижимости не уплачивается.

С 98-го года прошло более двух десятков лет... И много ли таких граждан, хотя бы приблизительным оценкам, которые до сих пор не оформили свою недвижимость?

До начала действия Федерального закона, который мы коротко обозначаем как 518-й, в Татарстане насчитывалось ранее учтенных объектов недвижимости без прав порядка 700 тысяч. Для понимания: всего в ЕГРН содержатся сведения о более чем 4 млн 300 тыс. объектах, из которых свыше 1 млн 660 тыс. – это земельные участки, порядка 2 млн 500 тыс. – здания и помещения.

Как вы думаете, почему граждане так долго не обращались за регистрацией недвижимости?

Отсутствовать сведения о правообладателе в ЕГРН могут по разным причинам. Например, человек приобрел квартиру по договору купли-продажи, приватизации, мены, дарения, право возникло на основании справки о выплате пая на квартиру, гараж или на основании свидетельства о праве на наследство, при этом в регистрирующий орган – Росреестр Татарстана – не обращался.

Действительно, государственная регистрация ранее возникших прав в Едином государственном реестре недвижимости осуществляется по желанию их обладателей. То же самое относится к тем правам на недвижимость, которые были зарегистрированы в БТИ с период с 31 января 1998-го до 1 января 2000 года, то есть до того времени, когда на территории Республики Татарстан права стала регистрировать Регистрационная палата, в настоящее время – Управление Росреестра по Республики Татарстан.

Сегодня иногда у людей на руках есть «старые» документы, выданные до 31 января 1998 года — тогда, когда еще не было ЕГРН. Эти документы могли быть выданы различными органами – БТИ, земельными комитетами, колхозами и т.д. А 31 января 1998 года вступил в силу Федеральный закон №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», который упорядочил все процессы и передал в регистрирующий орган полномочия по регистрации прав на недвижимость. При этом в органы регистрации люди не обращались, считая, что такая необходимость отсутствует. Зачастую в ЕГРН есть сведения об объекте – кадастровый номер, адрес, но нет данных о правообладателе.

Сведения о тех правах, которые зарегистрированы до 1 января 2000 года БТИ, были переданы данной организацией в налоговый орган Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Автоматически сведения о недвижимости в ЕГРН не появятся, поскольку данная процедура не предусмотрена законодательством

Почему же налоговая, которая высылает извещения о налоге на имущество, «видит» собственников квартир, а Росреестр – нет? Нельзя ли произвести обмен данными с налоговой, чтобы лишний раз не беспокоить собственников квартир?

Сведения о тех правах, которые зарегистрированы до 1 января 2000 года БТИ, были переданы данной организацией в налоговый орган. При этом если после указанной даты сами собственники не обратились за внесением этих сведений в регистрирующий орган, то автоматически в ЕГРН они не появятся, поскольку данная процедура не предусмотрена законодательством.

Алмаз Киямов Фото: предоставлено пресс-службой Минземимущества РТ

«Мы рекомендуем жителям самостоятельно обращаться за регистрацией ранее возникшего права»

Алмаз Ахтямович, теперь к вам вопросы. Каким образом выявляют правообладателей ранее учтенной недвижимости?

Полномочиями по выявлению правообладателей объектов недвижимости, которые считаются ранее учтенными, для последующего внесения сведений в ЕГРН наделены органы местного самоуправления. Муниципалитеты самостоятельно анализируют сведения в архивах, запрашивают информацию в налоговых органах, в Социальном фонде России, органах внутренних дел, органах ЗАГСа, у нотариусов и т.д. В случае выявления собственников ранее учтенных объектов недвижимости муниципалитеты проинформируют их об этом и в случае отсутствия возражений от этих граждан самостоятельно направят в Росреестр заявления о внесении в ЕГРН соответствующих сведений о правообладателе.

Если гражданин получит проект решения о выявлении его как правообладателя конкретного объекта недвижимости и не будет согласен с этим, то он вправе направить возражение в течение 30 дней. Вместе с тем внесение по инициативе органа местного самоуправления сведений о выявленном правообладателе в ЕГРН не заменяет собой регистрацию ранее учтенного права. Правообладатель вправе обратиться в Росреестр или ближайший офис МФЦ с заявлением о регистрации своего права.

Мы рекомендуем жителям республики самостоятельно обращаться за регистрацией ранее возникшего права. Это не только позволит ускорить процесс и снизить нагрузку на муниципалитеты, но, самое главное, защитить права граждан от мошеннических действий с их имуществом, а самим собственникам свободно им распоряжаться.

Что вы имеете в виду? И обязательна ли государственная регистрация ранее возникшего права на объект недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости?

Государственная регистрация таких прав в ЕГРН осуществляется по желанию их обладателей. Но мы все-таки гражданам рекомендуем это сделать. Следует понимать, что согласно законодательству право собственности на объект недвижимости возникает с момента регистрации такого права.

Государственная регистрация ранее возникшего права обязательна при продаже, дарении, мене или любой другой сделке по отчуждению имущества, а также аренде, передаче имущества в залог. Кроме того, следует иметь в виду, что при отсутствии в ЕГРН сведений о ранее возникшем праве не получится внести запись о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения такого объекта недвижимости без личного участия правообладателя. То есть регистрация прав – это защита собственности от мошенников.

Также нельзя исключать катаклизмы, например природные и техногенные, пожары, наводнения и т.д. Или, например, дом попал под снос. В ходе реализации проектов по федеральным и республиканским программам изымаются земельные участки для государственных и муниципальных нужд, например газопроводов, дорог. И если необходимо изъять землю, а в ЕГРН отсутствуют сведения о собственниках объекта, то неизбежны проблемы с получением компенсации. Кроме того, документы могут быть просто утеряны и восстановить их очень сложно, в судебном порядке. А если права зарегистрированы, то получить копию документов можно в любое время.

Отсутствие в ЕГРН информации о правообладателе какого-либо объекта недвижимости затрудняет решение ряда и других важных вопросов. Например, при уточнении границ земельных участков собственник должен согласовать эти данные со всеми соседями. Но если сведений о правообладателе одного из смежных участков в ЕГРН нет, то это может спровоцировать самовольный захват части этих земель. Тогда восстанавливать справедливость придется через суд.

То есть регистрировать права – в интересах самих же граждан!

Отсутствие в ЕГРН информации о правообладателе какого-либо объекта недвижимости затрудняет решение ряда и других важных вопросов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нам удалось сократить количество объектов без прав на 98%»

Как все-таки узнать, внесены ли сведения о моих правах в ЕГРН?

О своих объектах недвижимости можно узнать, заказав выписку из ЕГРН, в личном кабинете на сайте Росреестра в разделе «Мои объекты», в личном кабинете налогоплательщика Федеральной налоговой службы, а также в личном кабинете государственных и муниципальных услуг.

Алмаз Ахтямович, можно ли уже подводить итоги реализации 518-го закона на территории Татарстана?

За последние 2,5 года в ЕГРН внесено столько данных, сколько не было внесено за предшествующие 10 лет. Нам удалось сократить количество объектов без прав на 98%, в цифрах – это 680 тысяч, в рамках исполнения закона государственные права были зарегистрированы в отношении более 112 тысяч объектов недвижимости.

Это результат огромной совместной системной работы, которую мы ведем с 2021 года. В текущем году мы должны полностью завершить мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Замечу, что перед регионами была поставлена задача выявить правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости до 2027 года.

Полный и точный реестр недвижимости – залог инвестиционной привлекательности регионов, а также гарант прав собственников. Несмотря на огромную проделанную работу, в Едином государственном реестре недвижимости еще остаются белые пятна. Изменить ситуацию и ввести в правовое поле все объекты недвижимости призвана госпрограмма «Национальная система пространственных данных».