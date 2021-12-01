Минздрав РТ рассказал, где и как получить QR-код о вакцинации первым компонентом

Получить QR-код о вакцинации первым компонентом прививки от коронавируса можно в поликлинике по месту жительства. Об этом во время прямого эфира с оперштабом РТ по борьбе с Covid-19 рассказал замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Таких порядков изначально не было. Мы прислушались к мнению населения. В кратчайшие сроки была разработана система получения республиканского QR-кода», – отметил Жаворонков.

Получить QR-код о вакцинации первым компонентом можно двумя способами – в поликлинике можно предъявить справку, которую человек получает в поликлинике или в пункте вакцинации, либо показать справку о первой прививке с портала Госуслуг.