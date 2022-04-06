Минздрав зарегистрировал отечественный препарат для лечения щитовидной железы

В России зарегистрирован отечественный препарат для лечения щитовидной железы L-тироксин. Препарат входит в список жизненно важных, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

«Минздрав России зарегистрировал отечественный жизненно важный препарат L-тироксин Реневал (МНН Левотироксин натрия) производства российской фармкомпании ПФК „Обновление“ в двух дозировках — 50 мкг и 100 мкг», — отметили в пресс-службе ведомства.

Препарат необходим для терапии заболеваний щитовидной железы, а также поможет в борьбе с тяжелыми нарушениями эндокринной системы.

Как сообщил производить L-тироксина — ПФК «Обновление», ожидается, что на начальном этапе выпуск составит 500 тыс. упаковок в месяц. Затем объемы производства увеличатся до 1 млн упаковок в месяц.

«Запуск производства планируется в течение месяца», – уточнили в министерстве.