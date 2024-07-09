Минздрав: Заболеваемость психическими расстройствами в РФ снизилась почти на 20%

С 2005 года уровень заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения в России уменьшился почти на 20%. Об этом заявила главный внештатный специалист-психиатр Минздрава России Светлана Шпорт.

Как передает РИА Новости, показатель заболеваемости с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства и расстройства поведения на 100 тысяч населения в 2005 году составлял 389,4, к 2013 году он снизился до 320,2, а в 2023 году – до 314,4.

Светлана Шпорт сообщила, что в 2023 году число людей, страдающих психическими расстройствами, составило 3,9 миллиона человек, что на 3% меньше, чем десять лет назад.

Она также отметила, что за последние три года в России были приняты пять обновленных порядков оказания медицинской помощи по психиатрии, которые позволяют более точно использовать инструменты диагностики. По словам эксперта, подход к диагностике, лечению и профилактике в психиатрии меняется, и все больше людей обращаются в государственную психиатрическую службу и доверяют врачам-психиатрам.