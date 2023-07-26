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Общество 26 июля 2023 00:16

Минздрав хочет внести средства для прерывания беременности в перечень подлежащих учету

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Минздрав хочет внести средства для прерывания беременности в перечень подлежащих учету
Мифепристон и мизопростол
Фото: Wikipedia.org

Министерство здравоохранения РФ предложило внести препараты для прерывания беременности мизопростол и мифепристон в перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ). Проект ведомственного приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«Раздел четвертый перечня ПКУ дополняется позициями „мизопростол (лекарственные препараты)“ и „мифепристон (лекарственные препараты)“ в связи с тем, что аптечными организациями практикуется их отпуск пациентам, в том числе и без рецептов», — сказано в пояснительной записке к проекту приказа.

При этом в записке утверждается, что самостоятельный прием этих лекарств для искусственного прерывания беременности увеличивает риск осложнений и может привести к смерти пациентки. Речь идет о случаях недиагностированной внематочной беременности, беременности в рубце на матке или развития аллергической реакции на препарат.

Всемирная организация здравоохранения считает медикаментозный аборт самым безопасным методом аборта. Самым популярным из применяемых для этого препаратов группы антигестагенов является мифепристон. На его основе выпускаются рецептурные препараты для контрацепции «Женале» и «Гинепрестон». Обычно при проведении медикаментозного аборта в клинике сначала принимают мифепристон, а потом мизопростол. Их можно использовать только в лечебном учреждении под наблюдением врача, напоминает газета «Коммерсантъ».

Ранее, 18 июля, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что возглавляемое им ведомство разработало проект приказа по контролю за оборотом препаратов для прерывания беременности. Стремление женщин строить карьеру он назвал «порочной практикой».

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#здравоохранение #аборты #минздрав рф
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