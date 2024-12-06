Минздрав хочет изменить порядок формирования больничных с 1 сентября 2025 года

Минздрав России собирается пересмотреть порядок выдачи больничных, новые изменения могут вступить в силу с 1 сентября 2025 года. Проект приказа уже опубликован на портале нормативных правовых актов, сообщает РИА Новости.

В настоящее время завершается этап публичного обсуждения данной инициативы, и подводятся окончательные итоги.

Предложенные правила предполагают учет числа выданных листков нетрудоспособности для каждого гражданина. По мнению авторов инициативы, это поможет выявить причины ухудшения здоровья и принять меры по улучшению медицинского обслуживания.

Так, если человек оформляет больничный четыре раза за полгода, исключая случаи ухода за больным родственником, медицинской реабилитации, лечения социально значимых болезней и заболеваний, требующих заместительной почечной терапии, то врач обязан передать медицинскую документацию на рассмотрение врачебной комиссии.

Представители Минздрава отметили, что данная инициатива нацелена на улучшение оказания медицинской помощи трудоспособным гражданам. Новый подход также позволит раннее выявление заболеваний у работников и, благодаря профилактическим мерам, возвращение их к профессиональной деятельности, особенно это касается лиц из категории «группы риска».