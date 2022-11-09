Минздрав Херсонской области пока не подтверждает факт гибели Кирилла Стремоусова
Врачи устанавливают состояние замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, медики работают на месте ДТП. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на минздрав области.
Как отметили в министерстве, информация о гибели Стремоусова не является официальной. Точные подробности появятся после того, как врачи оценят его состояние.
Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что сразу несколько СМИ сообщили о гибели Кирилла Стремоусова в ДТП.