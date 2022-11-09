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Ру Тат
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Происшествия
9 ноября 2022  16:51
Павел Климчак

Минздрав Херсонской области пока не подтверждает факт гибели Кирилла Стремоусова

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Врачи устанавливают состояние замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, медики работают на месте ДТП. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на минздрав области.

Как отметили в министерстве, информация о гибели Стремоусова не является официальной. Точные подробности появятся после того, как врачи оценят его состояние.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что сразу несколько СМИ сообщили о гибели Кирилла Стремоусова в ДТП.

 

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