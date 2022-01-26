Минздрав выпустил памятку для граждан при легком и бессимптомном течении Covid

Минздрав России выпустил памятку, которая описывает, что надо делать при бессимптомном или легком течении Covid-19 и ОРВИ. Документ размещен на сайте федерального ведомства.

Памятка поделена на три части. В частности, в двух частях дан алгоритм действий для граждан, которые были вакцинированы или ревакцинированы менее 6 месяцев назад или переболели Covid-19 менее 6 месяцев назад. Отличается лишь тем, что одна часть написана для граждан без факторов риска, другая — для тех, кто входит в группу риска.

В третьей части памятки описывается ход действий для граждан, которые не вакцинированы и ранее не переболели новой коронавирусной инфекцией.