news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
26 января 2022  10:42

Минздрав выпустил памятку для граждан при легком и бессимптомном течении Covid

news_top_970_100

Минздрав России выпустил памятку, которая описывает, что надо делать при бессимптомном или легком течении Covid-19 и ОРВИ. Документ размещен на сайте федерального ведомства. 

Памятка поделена на три части. В частности, в двух частях дан алгоритм действий для граждан, которые были вакцинированы или ревакцинированы менее 6 месяцев назад или переболели Covid-19 менее 6 месяцев назад. Отличается лишь тем, что одна часть написана для граждан без факторов риска, другая — для тех, кто входит в группу риска. 

В третьей части памятки описывается ход действий для граждан, которые не вакцинированы и ранее не переболели новой коронавирусной инфекцией.

#коронавирус
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное