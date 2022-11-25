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Ру Тат
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Здоровье
25 ноября 2022  10:49
Эвелина Киселёва

Минздрав: видим негативную тенденцию, татарстанцы переносят Covid-19 на ногах

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Татарстанцы все чаще не обращаются к врачам при симптомах новой коронавирусной инфекции. Об этом в прямом эфире рассказал первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«У нас есть негативная тенденция. Сегодня наши жители не обращаются за медицинской помощью в связи с легкой формой переносимого заболевания, проходят период заболевания на ногах», – рассказал он.

По словам замминистра, причины самые разные: нежелание брать больничный или человек не придал значения симптомам.  

В данный момент медицинская сеть Татарстана не загружена Covid-больными. Сейчас от коронавируса лечатся 1232 татарстанца в стационарах и дома. В Минздраве призвали жителей республики обращаться к врачам при появлении симптомов ОРВИ, а также привиться, ведь вакцинация позволит избежать тяжелых форм заболевания.

#коронавирус
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